Little Town Hero PS4 Release angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans von Little Town Hero – nachdem das Spiel bereits für die Switch erhältlich ist, kündigten NIS America und Game Freak nun einen Little Town Hero PS4-Version an, die am 5.6.2020 hierzulande als Big Idea Edition erscheint. Die physische Edition enthält neben dem Spiel ein Art-Book, Poster, Laben-Pin-Set und ein Soundtrack.

Worum geht’s im Spiel?

In einem abgelegenen Dorf am Rande der Welt träumt ein Junge namens Axe davon, die Welt zu bereisen. Es ist jedoch jedem untersagt, sich über die Stadtgrenzen hinaus zu wagen. Alles ändert sich, als ein riesiges Monster das Dorf angreift und Axe entdeckt, dass er mit der Kraft eines mysteriösen Steins kämpfen kann, der seine Ideen zum Leben, und somit in Angriffe, erwecken kann. Während er versucht, das Dorf zu retten, lüftet er nach und nach die Geheimnisse hinter den Monstern und den Steinen.

Hier das damalige Switch-Reveal: