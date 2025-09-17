Little Nightmares 3 hat nun eine Demo auf allen Plattformen

Bandai Namco und Supermassive Games haben eine Demo für Little Nightmares 3 auf allen Plattformen veröffentlicht, dies gaben die Unternehmen bekannt.

Über Little Nightmares 3

Hier ist ein Überblick über die Demo, via Bandai Namco: Betretet die unheimliche und atmosphärische Welt von Little Nightmares 3 in dieser kostenlos spielbaren Demo mit dem Eröffnungsabschnitt des Spiels: der Nekropolis. Teil drei ist eine eigenständige Geschichte – ihr müsst die vorherigen Titel nicht gespielt haben, obwohl diejenigen, die es getan haben, vielleicht ein paar beunruhigende wiederkehrende Themen bemerken. Übernehmt dabei die Kontrolle über Low und Alone, zwei beste Freunde, die in der Spirale gefangen sind: eine Ansammlung dystopischer Länder, die von Wahnvorstellungen verdreht werden. Um zu entkommen, müssen sie sich aufeinander verlassen.

Es gilt, in einer Welt zu überleben, in der nichts so ist, wie es scheint… und das alles, während eine größere Bedrohung aus den Schatten lugt. Zum ersten Mal in der Serie können wir kooperativ mit einem Freund auf derselben Plattform oder mit KI-Begleiter-Unterstützung alleine spielen. Diese Demo bietet einen 30-minütigen Einblick in die spannende, filmische Atmosphäre des Spiels. Navigiert durch eindringliche Umgebungen, überlistet tödliche Fallen und überlebt eine schreckliche Begegnung mit dem Monsterbaby, einem grotesken Bewohner, dessen Blick euch in Stein verwandeln kann. Die Demo ist eigenständig – nichts wird ins Hauptspiel übertragen.