Little Nightmares 2 knackt eine Million Sales in einem Monat

Was für ein Erfolg – in weniger als einem Monat nach der Veröffentlichung wurden mehr als eine Millionen Einheiten weltweit von Little Nightmares 2 verkauft. Damit ist es der erste von Bandai Namco Entertainment Europe entwickelte Titel, dem dies in diesem Zeitraum gelungen ist. Dies bedeutet auch, dass das Little-Nightmares-Franchise nun mehr als fünf Millionen SpielerInnen erreicht hat – ein sehr wichtiger Meilenstein für dieses westlich geführte Franchise.