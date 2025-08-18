Limitierter McDonald’s Blueberry Lip Balm ab sofort erhältlich

Mit der Ankündigung des limitierten Blueberry Lip Balm überrascht McDonald’s Österreich seine Fans erneut mit einem ikonischen Beauty-Launch. In softem Pastell-lila gehalten, sanft pflegend und mit fruchtig-beerigem Duft ist das sommerliche Goodie ab sofort exklusiv für MyMcDonald’s Mitglieder in allen heimischen McDonald’s Restaurants erhältlich.

Der neue Lip Balm ist Teil des lila Sommers bei McDonald’s Österreich und mit seiner einzigartigen Kombination aus Duft, Pflege und Mäcci-Design ein Must-Have für jede Beach-Bag. Er spendet Feuchtigkeit, schützt vor dem Austrocknen und bringt ein kleines Stück Wohlfühl-Beauty in den Alltag.

„Der Blueberry Lip Balm ist eine Hommage an Popkultur, Nostalgie und Selfcare. Wie schon bei MyManicure oder der Iconic Candle Collection möchten wir diesen Sommer mit einem Highlight feiern, das einmal mehr für lila Vibes und gute Laune sorgt“, so Mariana Jörg, Team Lead Digital Strategy & Activation bei McDonald’s Österreich.

Ab sofort erhalten MyMcDonald’s Mitglieder über die McDonald’s App mit Gutschein den limitierten Blueberry Lip Balm gratis beim Kauf eines großen McMenüs dazu – solange der Vorrat reicht.