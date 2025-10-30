Limited Edition waterdrop Cola Orange ab 6.11.2025 erhältlich

Wenn Cola auf Orange trifft, entsteht ein Geschmack, den man einfach kennt – und liebt. Mit der neuen Limited Edition COLA ORANGE bringt waterdrop® zwei Klassiker in einer modernen, zuckerfreien Interpretation zusammen: ein spritziger Microdrink mit natürlichem Aroma, der Erinnerungen an den unverwechselbaren Cola-Orangen-Geschmack weckt und gleichzeitig perfekt in den heutigen, bewussten Lifestyle passt.

Ganz viele Kindheit in einem Glas

COLA ORANGE ist eine Hommage an Kindheit und Jugend – an Kioske, Freibäder und endlose Sommertage. Inspiriert von genau diesen Momenten, vereint die neue Sorte das Beste aus zwei Welten: eine sanfte Cola-Basis, verfeinert mit lebendig-fruchtiger Orange. Das Ergebnis? Ein erfrischendes Geschmackserlebnis mit ausgewogener Süße, feiner Zitrusnote und wie immer ganz ohne Zucker.

Am besten schmeckt COLA ORANGE mit sprudelndem Wasser – für das volle Fizz-Gefühl und eine perfekte Balance aus Cola und Orange. Und eins ist klar, dieser Drop bringt Freude ins Glas und ein Lächeln auf die Lippen.

Rezepttipp: COLA ORANGE – Citrus Fizz (Mocktail)

Ein spritziger, alkoholfreier Drink, für alle die es gerne ein wenig mehr ausgefallen haben.

Zutaten für 1 Drink:

1 waterdrop® COLA ORANGE Cub

300–400 ml gekühltes Sprudelwasser

2–3 dünne Scheiben frische Orange

1–2 Limettenscheiben (für Farbe und Frische)

Ein paar frische Minzblätter

Eiswürfel

Zubereitung:

1. Einen COLA ORANGE Cube in ca. 100 ml Sprudelwasser auflösen.

2. Eiswürfel hinzufügen und mit dem restlichen Sprudelwasser auffüllen.

3. Großzügig mit Orangen- und Limettenscheiben sowie frischer Minze garnieren.

4. Optional: Eine Limettenscheibe leicht ausdrücken – für einen extra Frischekick.

Pro Tipp:

In einem klaren Glas mit Eis und Früchten servieren – so kommt der prickelnde Farbverlauf perfekt zur Geltung.

In Österreich ist COLA ORANGE ab 6. November 2025 im Handel sowie online erhältlich.