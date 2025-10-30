Limited Edition waterdrop Cola Orange ab 6.11.2025 erhältlich
Wenn Cola auf Orange trifft, entsteht ein Geschmack, den man einfach kennt – und liebt. Mit der neuen Limited Edition COLA ORANGE bringt waterdrop® zwei Klassiker in einer modernen, zuckerfreien Interpretation zusammen: ein spritziger Microdrink mit natürlichem Aroma, der Erinnerungen an den unverwechselbaren Cola-Orangen-Geschmack weckt und gleichzeitig perfekt in den heutigen, bewussten Lifestyle passt.
Ganz viele Kindheit in einem Glas
COLA ORANGE ist eine Hommage an Kindheit und Jugend – an Kioske, Freibäder und endlose Sommertage. Inspiriert von genau diesen Momenten, vereint die neue Sorte das Beste aus zwei Welten: eine sanfte Cola-Basis, verfeinert mit lebendig-fruchtiger Orange. Das Ergebnis? Ein erfrischendes Geschmackserlebnis mit ausgewogener Süße, feiner Zitrusnote und wie immer ganz ohne Zucker.
Am besten schmeckt COLA ORANGE mit sprudelndem Wasser – für das volle Fizz-Gefühl und eine perfekte Balance aus Cola und Orange. Und eins ist klar, dieser Drop bringt Freude ins Glas und ein Lächeln auf die Lippen.
Rezepttipp: COLA ORANGE – Citrus Fizz (Mocktail)
Ein spritziger, alkoholfreier Drink, für alle die es gerne ein wenig mehr ausgefallen haben.
Zutaten für 1 Drink:
- 1 waterdrop® COLA ORANGE Cub
- 300–400 ml gekühltes Sprudelwasser
- 2–3 dünne Scheiben frische Orange
- 1–2 Limettenscheiben (für Farbe und Frische)
- Ein paar frische Minzblätter
- Eiswürfel
Zubereitung:
1. Einen COLA ORANGE Cube in ca. 100 ml Sprudelwasser auflösen.
2. Eiswürfel hinzufügen und mit dem restlichen Sprudelwasser auffüllen.
3. Großzügig mit Orangen- und Limettenscheiben sowie frischer Minze garnieren.
4. Optional: Eine Limettenscheibe leicht ausdrücken – für einen extra Frischekick.
Pro Tipp:
In einem klaren Glas mit Eis und Früchten servieren – so kommt der prickelnde Farbverlauf perfekt zur Geltung.
In Österreich ist COLA ORANGE ab 6. November 2025 im Handel sowie online erhältlich.