Lilo und Stitch 2 ist offiziell bei Disney in Arbeit

Jedermanns blaues, pelziges Lieblings-Alien kehrt für mehr Unfug nach Hawaii zurück. Lilo und Stitch 2 ist offiziell in Arbeit bei Disney.

Zu Lilo und Stitch 2

Diese Woche veröffentlichte Disney ein Video von einer Puppenversion des geliebten kleinen Außerirdischen Stitch, der in einem rosa Spielzeugauto für Kinder durch die Disney Studios fährt. Schließlich sieht Stitch eine „2“ auf einem Gebäude und beschließt, dass er das auch will. Dann fährt er eine Runde auf dem Parkplatz. Die Kamera zeigt, dass seine Reifenspuren „Lilo und Stitch 2“ geschrieben haben, wobei Disney danach ein „ist in Entwicklung“ auf dem Bildschirm hinzufügt. Diese Ankündigung war nicht zufällig. Es war der 26. oder 6.-26. Juni, auch bekannt als Stitchs ID-Code im Film. Die Nachricht von einer Fortsetzung von Lilo und Stitch ist nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, dass die meisten Experten und Reporter der Filmindustrie erwartet haben, dass eine Fortsetzung des diesjährigen äußerst erfolgreichen Remakes bald enthüllt wird. Die kürzlich veröffentlichte Live-Action-Adaption des Original-Animationsfilms von 2002 war ein großer Kassenschlager. Es machte weltweit über 920 Millionen Dollar mit einem Budget von nur etwa 100 Millionen Dollar.

Das ist eine große Einnahme in einer Zeit, in der viele Blockbuster mehr als 200 Millionen Dollar kosten. Für Disney kommt der Erfolg des Remakes von Lilo und Stitch zu einer Zeit, in der es Schwierigkeiten hat, konsistent große Erfolgsfilme zu produzieren. Elio scheint ein Flop zu werden, die jüngsten Marvel-Filme haben nicht so gut funktioniert wie die vergangenen Teile. Und es ist Jahre von einem neuen Star Wars-Film entfernt. Der außer Kontrolle geratene Erfolg von Lilo und Stitch an den Kinokassen war also wahrscheinlich eine große Sache für das Unternehmen, insbesondere angesichts seines kleinen Budgets. Das Remake war ursprünglich für die Veröffentlichung auf Disney+ geplant, aber die Anführer des Mickey Maus-Imperiums beschlossen, es in den Kinos zu versuchen, und es hat sich ausgezahlt. Es wurden keine Informationen über die Handlung oder die Charaktere der Fortsetzung bekannt gegeben, und wir haben auch noch kein Veröffentlichungsfenster. Aber Stitch ist zurück, hurra!