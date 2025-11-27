Lilly und die Kängurus ab Dezember im Home Entertainment erhältlich!
Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – STUDIOCANAL bringt Lilly und die Kängurus im Dezember in die Wohnzimmer.
Worum geht’s?
Chris Masterman ist ein TV-Wettermoderator, dessen gute Tage schon etwas zurückliegen. Eines Tages erhält er den Auftrag, in die Stadt Broome zu reisen – mitten im australischen Outback. Durch eine Unachtsamkeit fährt er ein Känguru-Junges an und lernt auf der Suche nach Hilfe das 11-jährige indigene Mädchen Lilly kennen, die sich sofort um das verletzte Tier kümmert. Die beiden schließen Freundschaft, und bei dem Versuch, weitere Känguru-Junge zu retten, beginnt für beide ein aufregendes Abenteuer …
Inspiriert von einer wahren Geschichte erwartet euch eine herzerwärmende Familienkomödie, bei der Kate Woods („The Umbrella Academy“, „The Lincoln Lawyer“) nach einem Drehbuch von Harry Cripps („Meine verrückte Familie“) Regie führte. Vor der traumhaften Kulisse Australiens brillieren Ryan Corr („House of the Dragon“) und Newcomerin Lily Whiteley in dem opulent gefilmten, spannenden Familienfilm, in dem eine Teenagerin für ihre Überzeugungen einstehen muss, um ihre Heimat zu schützen. Die originale BBC-Dokumentation war ein Hit in Großbritannien und Australien.
Der Film ist ab 11. Dezember bei STUDIOCANAL digital und ab dem 18. Dezember auf Blu-ray und DVD sowie als TVoD erhältlich.