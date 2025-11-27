Lilly und die Kängurus ab Dezember im Home Entertainment erhältlich!

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt verpasst haben – STUDIOCANAL bringt Lilly und die Kängurus im Dezember in die Wohnzimmer.

Worum geht’s?

Chris Masterman ist ein TV-Wettermoderator, dessen gute Tage schon etwas zurückliegen. Eines Tages erhält er den Auftrag, in die Stadt Broome zu reisen – mitten im australischen Outback. Durch eine Unachtsamkeit fährt er ein Känguru-Junges an und lernt auf der Suche nach Hilfe das 11-jährige indigene Mädchen Lilly kennen, die sich sofort um das verletzte Tier kümmert. Die beiden schließen Freundschaft, und bei dem Versuch, weitere Känguru-Junge zu retten, beginnt für beide ein aufregendes Abenteuer …