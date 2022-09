Like A Dragon 8 kommt 2024, sagt SEGA

Der Herausgeber SEGA und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben das rundenbasierte RPG Like a Dragon 8 angekündigt.

Mehr zu Like A Dragon 8

Das kultige Rollenspiel wird Anfang 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam, Microsoft Store) erscheinen. Wer den Vorgänger gespielt hat, kann sich freuen, denn der Protagonist Ichiban Kasuga wird wieder mit von der Partie sein. Nicht nur das, auch der Yakuza-Serienprotagonist Kazuma Kiryu gibt sich ein Stelldichein. Das neue Projekt soll das bisher größte Yakuza / Like a Dragon-Spiel sein. Wer möchte, sieht sich den Ankündigungs-Teaser-Trailer unten an. Hier ist er für euch!