Life is Strange Collection: PS5-Version erscheint am 2.10.2025

Square Enix kündigte heute an, dass alle fünf Spiele der mehrfach preisgekrönten LIFE IS STRANGE-Reihe am 2. Oktober 2025 exklusiv im Handel als LIFE IS STRANGE COLLECTION für PlayStation 5 erscheinen werden. Eine Vorbestellung ist ab sofort hier möglich.

Die LIFE IS STRANGE COLLECTION enthält die folgenden Spiele und DLCs:

LIFE IS STRANGE REMASTERED

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED

LIFE IS STRANGE 2

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS – DELUXE EDITION

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE ULTIMATE EDITION

Alle veröffentlichten DLCs für alle Spiele, inklusive Vorbestellerboni

LIFE IS STRANGE ist eine narrative Abenteuerreihe, die für ihre authentischen, emotionalen Geschichten mit übernatürlichen Elementen bekannt ist. Die Serie gilt als Meilenstein des Adventure-Genres und wurde mit über 100 renommierten Preisen ausgezeichnet – darunter Auszeichnungen der Game Awards, der Peabody Awards, BAFTA und GLAAD.

In fünf filmisch inszenierten, emotionalen Episoden werden zentrale Geschichten erzählt: Max Caulfield erhält die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen; Chloe Price entdeckt die dunklen Geheimnisse von Arcadia Bay; Sean Diaz begibt sich mit seinem telekinetisch begabten Bruder Daniel auf eine Reise durch die USA; Alex Chen, ausgestattet mit empathischen Kräften, findet ein neues Zuhause – und schließlich kehrt Max zurück, um einen Mord über zwei Zeitlinien hinweg aufzuklären.

Das Set umfasst eine Disc mit LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS und LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE sowie einen digitalen Code zur Einlösung von LIFE IS STRANGE REMASTERED, LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM REMASTERED, LIFE IS STRANGE 2 und sämtlichen zugehörigen DLCs und Vorbesteller-Boni.

Die LIFE IS STRANGE COLLECTION erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv im Handel für PlayStation 5 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von €69,99.