Lies of P: Release am 19.9.2023 und neuer Trailer vom Summer Game Fest

NEOWIZ hat bekannt gegeben, dass Lies of P am 19. September erscheinen wird! Um diese Nachricht zu feiern, wurde gestern Abend auf dem Summer Game Fest ein neuer Gameplay-Trailer vorgestellt und eine Demo veröffentlicht.

Worum geht’s?

Inspiriert von der bekannten Geschichte von Pinocchio, ist Lies of P ein Action-Souls-ähnliches Spiel, das in der düsteren, von der Belle Époque inspirierten Stadt Krat spielt. Einst eine wunderschöne Stadt, ist Krat zu einem lebenden Alptraum geworden, in dem tödliche Puppen Amok laufen und eine Seuche über das Land fegt. Spiele als P, eine Puppe, die sich auf ihrer unerbittlichen Reise durch die Stadt kämpfen muss, um Geppetto zu finden und endlich ein Mensch zu werden. Das Spielserviert euch eine elegante Welt voller Spannung, tiefgehende Kampf- und Charakteranpassungssysteme und eine fesselnde Geschichte mit interessanten erzählerischen Entscheidungen, bei denen P umso menschlicher wird, je mehr Lügen er erzählt. Aber denk daran: In einer Welt voller Lügen kann man niemandem trauen…