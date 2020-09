LG WING vorgestellt: Interessantes Konzept wird zum Smartphone

Mit dem LG WING enthüllte LG Electronics sein erstes Gerät des Explorer-Projekts. Was euch mit dem Smartphone erwartet, lest ihr hier!

Über das Explorer-Projekt

Das neu vorgestellte LG WING verkörpert das Ziel des Explorer-Projekts, noch unerforschte Konzepte zur User-Freundlichkeit zu entdecken, um die Mobilfunkbranche zu bereichern. Das Smartphone verfügt über einen einzigartigen Formfaktor, der die mobile User Experience grundlegend verändern soll. So ist das LG WING grundsätzlich anders als jedes andere Smartphone auf dem Markt. Ihr dürft jederzeit nahtlos zwischen dem Schwenkmodus und dem Basismodus wechseln, um eine erweiterte und wirklich differenzierte User Experience zu genießen. Im Schwenkmodus dreht sich die gesamte Vorderseite des Telefons um 90 Grad im Uhrzeigersinn und richtet den Hauptbildschirm im Querformat aus, um einen 3,9-Zoll zweiten Bildschirm freizugeben.

Dieser Schwenkmodus ermöglicht es, eine einzelne Anwendung auf beide Bildschirme zu erweitern oder zwei Anwendungen gleichzeitig anzuzeigen – also eine auf jedem Display. So kann man etwa mit dem zweiten Bildschirm interagieren, während die Video-Inhalte auf dem Hauptbildschirm ununterbrochen abgespielt werden. Um die Vorteile des einzigartigen Formfaktors des LG WING zu nutzen, arbeitete LG mit branchenführenden Plattformpartnern zusammen. So wird etwa das Video auf dem Hauptbildschirm abgespielt, während auf dem zweiten Bildschirm Kommentare oder die Suchleiste angezeigt werden.

Mehr über das LG WING

Die zwei Displays und der revolutionäre Formfaktor des LG WING ermöglichen neue Wege, um mit bestimmten Anwendungen und Funktionen zu interagieren, und erleichtern so das Multitasking erheblich. Ihr dürft etwa eure Lieblingsfilme im Breitbildformat ansehen, während ihr nach Informationen über eure Lieblingsschauspieler sucht oder den Film über einen Chat mit Freunden diskutiert. Für zusätzliche Bequemlichkeit bietet die Multi-App-Funktion die Möglichkeit, Verknüpfungen von Apps zu erstellen, die normalerweise zusammen verwendet werden. Der Schwenkmodus kann sich auch beim Fahren als praktisch erweisen: Ihr könnt etwa Kartenanweisungen auf dem Hauptbildschirm folgen und den zweiten Bildschirm für Anrufe reservieren.

Selbst mit zwei Bildschirmen ist das LG WING relativ leicht, sodass es einfach zu halten und bequem zu tragen ist. Durch die Verwendung von schlanken aber robusten Verbundmaterialien und einer speziellen Perforationstechnik konnten die LG-Designer das Gewicht auf nur 260 Gramm halten, wodurch das Gerät nicht schwerer ist als viele aktuelle Smartphones mit großem Display. Und das ergonomische Design des Geräts gewährleistet einen bequemen, stressfreien Griff, ob im Schwenk- oder Basismodus. Die LG WING-Ingenieure berücksichtigten die zusätzlichen beweglichen Teile, um Funktionen zur Verbesserung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Geräts einzusetzen. Bei der Aufnahme eines Selfies erkennt ein Beschleunigungsmesser, ob das Telefon fallen gelassen wurde, und fährt die Popup-Kameralinse sofort zurück, um Beschädigungen zu vermeiden.

Die Technik des Smartphones

Ein weiteres Beispiel für Qualitätstechnik ist das Scharniermodul mit hydraulischem Dämpfer, das die Belastung des Mechanismus beim Drehen des Hauptbildschirms reduziert. Auf der Rückseite des Hauptbildschirms ist thermoplastisches Polyoxymethylen angebracht, um ein leichteres Schwenken zu ermöglichen und Kratzer auf dem zweiten Bildschirm zu verhindern. Der Scharniermechanismus des LG WING hat sich auch nach 200.000 Schwenkvorgängen als absolut zuverlässig erwiesen. Um die Erwartungen der KundInnen an 5G-Dienste zu erfüllen, haben die Ingenieure das LG WING mit einer Qualcomm Snapdragon 765G 5G Mobile Platform mit dem Snapdragon X52 5G Modem-RF System ausgestattet.

Als erste Mobilplattform von Qualcomm, die einen Anwendungsprozessor und ein 5G-Modem-RF-System integriert, bietet dieser Chipsatz die beste KI-Leistung bei Android-Geräten, blitzschnelle 5G-Konnektivität und intelligente Multi-Kamera-Fähigkeiten bei gleichzeitiger Schonung der Batterielaufzeit. Unter anderem dank der Snapdragon Elite Gaming-Funktionen von Qualcomm bietet das LG WING ein wirklich einzigartiges Unterhaltungserlebnis mit sofortigen Reaktionszeiten, Grafik in Kinoqualität und unglaublichem Audio. Das Smartphone wird ab nächsten Monat zunächst in Südkorea auf den Markt kommen, gefolgt von Schlüsselmärkten in Nordamerika und Europa. In Österreich wird das Produkt ab November im Handel sowie bei A1 & Drei verfügbar sein.

Reaktionen zum LG WING

„Herzlichen Glückwunsch an das gesamte LG-Team zur Ankündigung des LG WING, einem wirklich innovativen Gerät, das auf der Snapdragon 765G 5G Mobile Platform basiert und die Vision des neuen Explorer-Projekts von LG perfekt verkörpert. Qualcomm Technologies arbeitete aktiv mit LG Mobile zusammen, um die Leistung der Produkte des Explorer-Projekts zu optimieren und den Verbrauchern neue und andere Erfahrungen zu bieten”, sagte Jim Tran, Senior Vice President und General Manager, Mobile Handsets, Qualcomm Technologies, Inc.

„LG WING läutet eine neue Ära mobiler Entdeckungen ein und ist ein aufregender Beginn unserer Explorer-Projekt-Initiative“, so Morris Lee, Präsident der LG Mobile Communications Company. “Anders als alles andere auf dem heutigen Markt stellt dieses innovative Gerät den Status quo der Branche in Frage und bietet den Verbrauchern eine neue mobile Erfahrung, die ihnen neue Wege eröffnet, über das Smartphone nachzudenken.”