LG OLED Flex LX3: Weltweit erster biegbarer 42″ OLED TV vorgestellt

LG Electronics stellt mit dem innovativen LG OLED Flex LX3 den weltweit ersten biegsamen 42-Zoll-OLED-Bildschirm vor. Der LG OLED Flex eignet sich perfekt für intensives Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming sowie für den Genuss von Live-TV-Übertragungen und Content-Streaming-Diensten. Das bemerkenswerte Display des LX3 kann völlig flach oder stark gekrümmt sein (900R), so dass ihr aus zwanzig Stufen den idealen Winkel für ein wirklich individuelles Seherlebnis wählen kann.

Der bahnbrechende Formfaktor des LG OLED Flex wird durch die selbst leuchtende OLED-Technologie von LG ohne Hintergrundbeleuchtung ermöglicht. Ob flach oder gebogen – der mit der LG OLED evo Technologie ausgestattete LX3 liefert die gleiche außergewöhnliche Bildqualität und Leistung, die LG OLED bei anspruchsvollen Konsumenten auf der ganzen Welt zur ersten Wahl gemacht hat. Mit unendlichem Kontrast, tiefen Schwarztönen, hochpräzisen Farben (100 Prozent Farbtreue zertifiziert), einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden und geringer Eingabeverzögerung gibt der LG OLED Flex dem Nutzer:innen das Gefühl, Teil des Geschehens auf dem Bildschirm zu sein.

Augenschonende Display-Technologie für langes Sehvergnügen

Neben der realistischen Auflösung, die durch den intelligenten α (Alpha) 9 Gen 5-Prozessor und einzigartige Bildalgorithmen ermöglicht wird, bietet LG OLED FLEX einen herausragenden Sehkomfort, belegt durch die mehrfache Zertifizierung als flimmerfrei und blendfrei. Der OLED-Bildschirm des LX3 schont die Augen und ermöglicht es den Nutzer:innen, längere Gaming-Sessions zu genießen und Lieblingssendungen in einem Rutsch anzusehen, ohne dass die Augen ermüden. Die Super-Anti-Reflexions-Beschichtung (SAR) von LG hilft dabei, visuelle Ablenkungen zu reduzieren, so dass sich die Nutzer:innen ganz auf das Geschehen auf dem TV konzentrieren können.

Das biegsame 42-Zoll-Display bietet überzeugende Einstellungsoptionen für ein noch individuelleres Benutzererlebnis und ist mit keinem anderen Gerät auf dem Markt vergleichbar. Die Nutzer:innen können die Krümmung des LX3 mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung schnell auf eine von zwei verfügbaren Voreinstellungen anpassen oder manuell in Fünf-Prozent-Schritten über 20 verschiedene Stufen ändern. Darüber hinaus kann der Bildschirm des LG OLED Flex um bis zu 10 Grad in Richtung des Betrachters oder um bis zu fünf Grad von ihm weggekippt werden. Der Standfuß lässt sich in der Höhe um 140 Millimeter nach oben oder unten verstellen und garantiert so ergonomischen Komfort für alle – egal ob aufrecht sitzend oder entspannt auf der Couch liegend.