LG kündigt CineBeam-4K-Laserprojektoren für Ende 2022 an

Nicht nur Nebula und XGIMI drängen mit 4K-Laserbeamern auf den Markt, auch LG kündigt mit dem neuen CineBeam-4K-Laserprojektoren HU715QW und HU710PW ein neues Level an. Der kompakte, flexibel einsetzbare Ultrakurzdistanz-Projektor LG HU715QW projiziert aus nur 21,7 Zentimetern Abstand ein atemberaubendes Bild mit 2,54 Metern (100 Zoll) Diagonale an die Wand und reguliert die Helligkeit automatisch. Der LG HU710PW liefert dank seines Hybridlasers noch hellere Bilder und tiefere Schwarztöne als sein Vorgänger.

Die neuen CineBeam-Projektoren eignen sich hervorragend für Nutzer, die beeindruckende, hochauflösende Inhalte direkt an die Wand ihres Heimkinos oder auf eine spezielle Leinwand projizieren möchten. Beide Modelle sind kompakt und einfach aufzustellen und machen nicht nur in Innenräumen eine gute Figur, sondern nach Sonnenuntergang auch auf der Terrasse und im Garten. Der LG HU715QW ist perfekt für Filmliebhaber, die Wert auf eine hochwertige Einrichtung legen: Der Projektor ist mit einem hochwertigen Stoff des dänischen Textilunternehmens Kvadrat verkleidet, der sich dank seines stilvollen und minimalistischen Designs perfekt in jedes Interieur einfügt.

Hochauflösend, kontrastreich und lichtstark

Beide Projektoren bieten eine 4K-Auflösung mit bemerkenswerten 3.840 x 2.160 Pixeln. Die fortschrittliche Lasertechnologie liefert ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und eine hohe Helligkeit, die in sehr dunklen und hellen Szenen mehr Details zum Vorschein bringen. Dank der Trapezkorrektur mit 4-, 9- und 15-Punkt-Warping können die Projektoren flexibel und ohne Bildverzerrung horizontal und vertikal ausgerichtet werden. Das Modell HU715QW bringt es mit einer Laserlichtquelle auf bis zu 2.500 ANSI-Lumen Helligkeit, der LG HU710PW mit Laser-LED-Hybridtechnologie auf bis zu 2.000 ANSI-Lumen. Beide Projektoren sind auf eine Betriebsdauer von 20.000 Stunden ausgelegt – viermal länger, als herkömmliche Projektor-Lampen.

Die neuen CineBeam-Projektoren sorgen mit einer Reihe von fortschrittlichen Bildverbesserungstechnologien für ein optimales Seherlebnis:

Die Helligkeitsoptimierung passt die Helligkeit je nach Umgebungslicht automatisch an.

Dynamic Tone Mapping analysiert und optimiert jedes einzelne Bild für eine überragende HDR-Leistung, die unabhängig von den Inhalten oder der Helligkeit des Raums für realistische und unglaublich lebendige Bilder sorgt.

Der Filmmaker Mode zeigt Filme wie vom Regisseur vorgesehen und reproduziert die exakte Darstellung und das Gefühl einer Kinofassung mit ursprünglichem Seitenverhältnis sowie exakter Bildrate und intensiven Farben.

Die webOS Smart Platform von LG bietet eine intuitive Steuerung und Navigation mit einfachem Zugang zu einer breiten Palette beliebter Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube und Apple TV. 1

Beim LG HU715QW verstärken der eingebaute Quad-Woofer und 2.2-Kanal-Stereo das Gefühl des Eintauchens in den Raum. Für ultimativen Surround-Sound können Bluetooth-Lautsprecher verbunden werden.2

„Immer mehr Nutzer möchten ihre Lieblingsinhalte in echtem Kinoformat sehen“, so Seo Young-jae, Senior Vice President und Leiter der IT Business Unit der LG Business Solutions Company. „Deshalb wächst der Markt für Heimkinoprojektoren so stark. Der LG CineBeam wurde speziell für Cineasten entwickelt und bietet eine hervorragende Helligkeit, exzellente Bild- und Tonqualität sowie eine Auswahl der beliebtesten Streaming-Apps auf webOS. Wer ein Heimkino einrichten oder aufrüsten möchte, wird von einem CineBeam-Projektor von LG begeistert sein.“

Die Markteinführung der LG CineBeam-Projektoren in Österreich ist für Ende 2022 geplant.