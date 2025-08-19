Lexar: Speicherlösungen für alle auf der gamescom 2025

Lexar, eine weltweit führende Marke für Flash-Speicherlösungen, wird auch in diesem Jahr vom 20.-24. August 2025 auf der diesjährigen gamescom vertreten sein.

Lexar <3 gamescom 2025

Die Messe gilt als das größte Gaming-Event der Welt und bietet Herstellern, Entwickler:innen und Nutzer:innen eine Plattform zum Austausch und zur Präsentation neuer Technologien. Lexar wird auf der gamescom 2025 mit einem umfangreichen Auftritt vertreten sein: Das Unternehmen präsentiert sich in drei Ausstellungsbereichen, darunter der Hauptstand sowie erstmals ein gemeinsamer Stand mit SDA. Gezeigt werden unter anderem neue Produkte im Bereich Gaming- und Content-Creation-Speicherlösungen.

Zwei Produktneuheiten am Lexar Stand – Halle 10.1, Gang B – 071

Lexar NM990 M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD (für den stationären Handel in der EU) / Lexar ARES PRO M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD (für Amazon) – Hochleistungs-SSD mit PCIe-5.0-Interface für extrem schnelle Ladezeiten und maximale Stabilität beim Gaming und in der Content Creation.

(für den stationären Handel in der EU) / Lexar (für Amazon) – Hochleistungs-SSD mit PCIe-5.0-Interface für extrem schnelle Ladezeiten und maximale Stabilität beim Gaming und in der Content Creation. Lexar THOR RGB 2nd Gen DDR5 Desktop Memory (für den stationären Handel in der EU) / Lexar THOR Z RGB DDR5 Desktop Memory (für Amazon) – Moderne DDR5-Desktop-Speichermodule mit dynamischer RGB-Beleuchtung und optimierter Leistung für anspruchsvolle Gaming-Setups.

Am Stand von Lexar sind zudem verschiedene Aktivitäten und Spiele geplant, die Besucher:innen Hands-on-Erlebnissse bieten.

Produktneuheiten am SDA-Stand

Lexar PLAY PRO microSD Express – neue, besonders schnelle microSD-Karte für Gaming- und Content-Anwendungen.

– neue, besonders schnelle microSD-Karte für Gaming- und Content-Anwendungen. Lexar RW540 – Hochgeschwindigkeits-Kartenleser, optimiert für microSD Express.

– Hochgeschwindigkeits-Kartenleser, optimiert für microSD Express. Lexar ARMOR SD GOLD – die weltweit erste Edelstahl SD-Karte, robust und langlebig.

Lexar bietet zudem im Rahmen der Amazon Gaming Week vom 20. bis 28. August 2025 Angebote für sein Produktportfolio an. Der Hersteller ist vom 20. bis 24. August 2025, jeweils von 9:00 bis 20:00 Uhr, in der Koelnmesse, Halle 10.1, Gang B – 071 zu finden.