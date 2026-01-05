Lexar feiert 30 Jahre Speichertechnologie und stellt neue Produkte vor

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens und der CES 2026 blickt Lexar auf drei Jahrzehnte im Bereich Speichertechnologien zurück.

Lexar auf der CES 2026

Seit der Gründung im Jahr 1996 hat sich das Unternehmen von einem frühen Anbieter von Speicherkartenstandards zu einer internationalen Marke entwickelt. Für das Jahr 2026 plant Lexar, seine Produkte und Technologien an veränderte Nutzeranforderungen sowie an Einsatzszenarien mit stärkerem Fokus auf KI-gestützte Workflows, mobile Anwendungen und Echtzeit-Datenverarbeitung anzupassen. Seit 30 Jahren basiert die Produktstrategie von Lexar auf drei Grundprinzipien: Professionalität, technische Weiterentwicklung und Service. Ziel ist es, Speicherlösungen bereitzustellen, die sich an den Anforderungen von Fotografen, Filmemachern, Gamern und mobilen Content-Erstellern orientieren.

Professionalität

Bereits 1996 setzte Lexar Maßstäbe bei der Lesegeschwindigkeit von CF-Karten. Diese Entwicklung wird unter anderem mit der Lexar Professional DIAMOND CFexpress™ 4.0 Typ B Card Series fortgeführt, die für dauerhaft hohe Datenraten bei anspruchsvollen Anwendungen wie Kino-Produktionen, sehr datenintensiven Aufnahmen und 8K-Workflows ausgelegt ist.

Innovation

Lexar hat im Laufe der Jahre mehrere technische Innovationen und Produktneuheiten eingeführt, darunter frühe Lösungen für professionelle Speicher-Workflows, eine SD-Karte mit Metallgehäuse (Lexar ARMOR GOLD SDXC™ UHS-II) sowie eine microSD Express Karte mit 1 TB Speicherkapazität (Lexar PLAY PRO microSDXC™ Express).

Service

Lexar interpretiert Speicher als mehr als nur Hardware – er ist eine ganzheitliche, verlässliche Lösung. Mit Tools wie der Lexar App und einem umfassenden End-to-End-Support unterstützt Lexar Verbraucher dabei, die Arbeit und Erinnerungen zu schützen, zu verwalten und dauerhaft zu bewahren, die ihnen am wichtigsten sind.

Speicherlösungen auf der CES 2026

Lexar deckt mit dem neuen Produktportfolio auf der CES 2026 unterschiedliche Nutzungsszenarien ab, von mobiler Medienaufnahme über Gaming bis hin zur täglichen Datensicherung:

Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC

Die weltweit schnellste UHS-I-microSD-Karte mit bis zu 2 TB Speicherkapazität sowie Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 255 MB/s bzw. 180 MB/s ist unter anderem für 4K60P-Videoaufnahmen und den Einsatz in Action-Kameras und Drohnen geeignet.

Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD

Interne SSD mit Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s bzw. 6.500 MB/s für Gaming, Content-Erstellung und leistungsintensive Anwendungen.

Lexar TouchLock Portable SSD

Tragbare SSD mit NFC-Doppelverschlüsselung: mit NFC-Authentifizierung und 128-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung. Über das Smartphone als digitalen Schlüssel lassen sich geschützte Speicherbereiche per Fingerabdruck entsperren – in einem schlanken, magnetischen Laufwerk mit automatischer Foto-Sicherung.

Lexar Air Portable SSD

Eine stilvolle, ultraleichte und tragbare Speicherlösung mit einem Gewicht von nur 17 g, die automatische Backups über die Lexar App bietet. Entwickelt für Kreative und mobile Nutzer, die überall schnellen, nahtlosen Speicher benötigen.

Einführung des Lexar AI Storage Core

Mit der zunehmenden Verlagerung von KI-Anwendungen aus der Cloud in Endgeräte steigen die Anforderungen an Speicherlösungen. KI-fähige PCs, Gaming-Plattformen, Systeme zur Bild- und Videoverarbeitung, autonome Geräte und Robotik benötigen dauerhaft hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und flexible Speicherarchitekturen.

Vor diesem Hintergrund führt Lexar den AI Storage Core ein. Dabei handelt es sich um eine technische Grundlage, die auf den drei Aspekten Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität basiert und auf Speicheranforderungen KI-naher Anwendungen im Consumer- und Prosumer-Bereich ausgerichtet ist. Geplant sind unter anderem folgende Produktkategorien:

AI-Grade SSD für KI-fähige PCs und rechenintensive Anwendungen

AI-Grade Storage Stick – mit der zunehmenden Verbreitung integrierter Erweiterungsschnittstellen in Next-Gen-PCs erlaubt der AI-Grade Storage Stick eine sofortige Speichererweiterung per Plug-and-Play

AI-Grade Card für KI-gestützte Bildverarbeitung, Sensorfusion und Echtzeitanalyse direkt auf dem Endgerät

Diese Produktlinien bilden den Ausgangspunkt für eine schrittweise Erweiterung des AI Storage Core in Bereichen wie Gaming, Bildverarbeitung, Robotik und Fahrzeugtechnik. Das vollständige Produktportfolio präsentiert Lexar auf der CES 2026, Stand 20234, Central Hall, Las Vegas Convention Center, vom 6. bis 9. Januar 2026.