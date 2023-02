Leonardo Interactive enthüllt Daymare: 1994 Sandcastle Release-Termin

Leonardo Interactive gab nun das Daymare: 1994 Sandcastle Release-Termin bekannt. Demnach erscheint das Prequel zum gefeierten Daymare: 1998 im Mai 2023 für PC/Steam sowie für PlayStation- und Xbox-Box-Konsolen.

Daymare 1994: Sandcastle wurde vom italienischen Team Invader Studios entwickelt und ist ein storygetriebenes Third-Person-Survival-Horrorspiel. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die jetzt für die Einheit H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) arbeitet und versucht, in das fortschrittlichste Forschungszentrum der Vereinigten Staaten von Amerika einzudringen. Die Spieler brauchen starke Nerven, denn in der Dunkelheit des verlassenen und verschlungenen unterirdischen Bauwerks lauert Gruseliges und Tödliches.