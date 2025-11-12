LEGO von The Legend of Zelda: Helden zum Anfassen ab 2026

Nintendo wird ein neues Lego-Set basierend auf The Legend of Zelda auf den Markt bringen. 2026 ist es so weit – mehr Details gibt’s hier!

Über das The Legend of Zelda-LEGO

Ein kurzes Video, das auf dem offiziellen Nintendo of America-Konto auf X gepostet wurde, verrät ein paar Details. Das Video zeigt eine Lego-Version von Link, die nach oben schaut, während ein großer Schatten über ihm schwebt. Eine Lego-Version von Zelda steht ebenfalls im Hintergrund, unscharf. Link wird von Navi begleitet, was im Prinzip so gut wie bestätigt, dass das Set von Ocarina of Time stammt. Es endet dann mit dem Slogan „build the legend“, zusammen mit einem „coming in 2026“-Veröffentlichungsfenster.

Obwohl der Teaser nicht genau angibt, was das Set ist, gibt er mehr Gewicht für eine Behauptung des Lego-Leakers The Brick Tap, der letzten Monat ein neues Zelda-Lego-Set erwähnte. Die vorherige Behauptung deutete darauf hin, dass Lego plant, ein Ganondorf-Diorama aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu veröffentlichen. Wenn sich all das als richtig erweist, wird das Set aus 1.003 Stück bestehen und am 1. März 2026 veröffentlicht. So oder so, würdet ihr euch das nach Hause holen? Sagt es uns in den Kommentaren!