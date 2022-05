LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bringt zwei neue DLC-Pakete

Zwei neue DLC-Pakete sind jetzt für LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erhältlich. Lest hier mehr zu den verfügbaren Download-Paketen!

Der DLC kommt in Form von zwei Charakterpaketen, The Mandalorian Season 2 und Star Wars: The Bad Batch. Das Mandalorian Season 2-Character Pack enthält Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand und Moff Gideon. Das Star Wars: The Bad Batch Character Pack kommt mit Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo. Das Spiel wurde von TT Games in Zusammenarbeit mit der LEGO Group und dem Lucasfilm Games-Team entwickelt und von Warner Bros. veröffentlicht. Es enthält die bisher größte Sammlung von LEGO Star Wars-Charakteren mit über 300 freischaltbaren Charakteren aus allen neun Filmen. Hier geht es zu unserem Testbericht des Spiels!

Das Character Collection Pack (Season Pass) erweitert die Liste weiter, indem es Charaktere aus den drei Trilogien umfasst. Zusätzlich enthält das Paket zuvor veröffentlichte Charakterpakete The Mandalorian Season 1, Solo: A Star Wars Story, Classic Characters, Trooper Pack und Rogue One: A Star Wars Story. Alle sieben Packungen sind zusammen oder über eigenständige Pakete erhältlich. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wurde am 5. April veröffentlicht und hat seitdem den Rekord als größter LEGO-Spielstart mit 3,2 Millionen verkauften in zwei Wochen nach der Veröffentlichung aufgestellt. Der Titel ist für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Serie erhältlich.