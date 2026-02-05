LEGO K-Pop Demon Hunters endlich bestätigt: Darauf haben alle Fans gewartet

Der Wahnsinn hat einen Namen und er besteht aus Kunststoff: Die LEGO K-Pop Demon Hunters Kooperation ist kein Gerücht mehr, sondern Realität. Nachdem die Community monatlich die Foren mit Wünschen geflutet hat, gibt es nun kein Halten mehr. Die offizielle Ankündigung schlägt ein wie eine Bombe und ihr könnt euch sicher sein, dass dies die Art von Kollaboration ist, die das Sammeln für immer verändern wird.

Die Katze ist aus dem Sack

In einer kurzen, aber extrem stylischen Ankündigung hat LEGO klargestellt, dass die Welt der K-Pop Demon Hunters perfekt in das System passt. Der erste Teaser konzentriert sich voll und ganz auf den heimlichen Star der Serie: Den Tiger Derpy. Ihr dürft euch auf ein Set freuen, das nicht nur optisch ein Highlight ist, sondern auch mit Details gespickt wurde, die nur echte Kenner:innen verstehen werden. LEGO beweist hier wieder einmal, dass sie genau wissen, was ihr sehen wollt.