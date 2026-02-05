LEGO K-Pop Demon Hunters endlich bestätigt: Darauf haben alle Fans gewartet
Der Wahnsinn hat einen Namen und er besteht aus Kunststoff: Die LEGO K-Pop Demon Hunters Kooperation ist kein Gerücht mehr, sondern Realität. Nachdem die Community monatlich die Foren mit Wünschen geflutet hat, gibt es nun kein Halten mehr. Die offizielle Ankündigung schlägt ein wie eine Bombe und ihr könnt euch sicher sein, dass dies die Art von Kollaboration ist, die das Sammeln für immer verändern wird.
Die Katze ist aus dem Sack
In einer kurzen, aber extrem stylischen Ankündigung hat LEGO klargestellt, dass die Welt der K-Pop Demon Hunters perfekt in das System passt. Der erste Teaser konzentriert sich voll und ganz auf den heimlichen Star der Serie: Den Tiger Derpy. Ihr dürft euch auf ein Set freuen, das nicht nur optisch ein Highlight ist, sondern auch mit Details gespickt wurde, die nur echte Kenner:innen verstehen werden. LEGO beweist hier wieder einmal, dass sie genau wissen, was ihr sehen wollt.
Exklusive Einblicke für Sammler:innen
Das erste Set der Reihe soll die ikonische Szene mit Derpy und dem Blumentopf einfangen. Für alle unter euch, die Wert auf Ästhetik legen: Das Design richtet sich klar an erwachsene Sammler:innen und Fans der Serie gleichermaßen. Hier sind die Eckdaten, die ihr euch rot im Kalender markieren müsst:
- Name des Sets: LEGO K-Pop Demon Hunters: Derpy
- Umfang: Knapp über 800 Steine für maximalen Bauspaß.
- Besonderheiten: Spezielle Print-Teile, die es so in keinem anderen Set gibt.
- Vorverkauf: Ihr dürft damit rechnen, dass die ersten Vorbestellungen in den nächsten Wochen freigeschaltet werden.
Ausblick auf die Zukunft
Die Zusammenarbeit ist laut Insider:innen erst die Spitze des Eisbergs. Während das erste Modell als Standfigur konzipiert ist, wird bereits heftig darüber spekuliert, wie die Minifiguren-Versionen der restlichen Crew aussehen werden. Die Designer:innen in Billund arbeiten wohl schon mit Hochdruck an den Prototypen für 2027. Wenn ihr also schon immer davon geträumt habt, eure eigene Dämonenjagd im Wohnzimmer nachzustellen, ist jetzt der Moment gekommen.
Bereitet euch darauf vor, dass die Website von LEGO am Tag der Veröffentlichung glühen wird. Ihr solltet euch beeilen, denn die Nachfrage unter den K-Pop-Begeisterten und den LEGO-Fans weltweit ist gigantisch.