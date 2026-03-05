LEGO DUPLO Set 10416 Test: Herzensprojekt Bauernhof

Abschließend kann ich sagen, dass dieses Set für uns weit mehr ist als nur eine Box mit Steinen. Es ist eine Einladung zum gemeinsamen Verweilen. Während viele moderne Spielzeuge oft sehr vorgegebene Wege gehen, lässt die „Tierpflege auf dem Bauernhof“ den nötigen Freiraum.

Ihr dürft beobachten, wie eure Kinder durch die Interaktion mit den Tieren nicht nur ihre motorischen Fähigkeiten verfeinern, sondern auch Empathie entwickeln. Wenn meine Tochter das Pony bürstet oder dem Schaf erklärt, dass es jetzt schlafen muss, zeigt das, wie tief die Kleinen in diese Rollen eintauchen. Die Qualität der Steine garantiert zudem, dass ihr hier ein langlebiges Produkt erwerbt, das vermutlich noch die nächste Generation begeistern wird.

Obwohl der Preis für Marken-Bausteine manchmal abschreckt, rechtfertigt die Kombination aus pädagogischem Wert, der schieren Anzahl an Tieren und der Robustheit den Kauf absolut.

Es ist ein rundum gelungenes Gesamtpaket, das Humor, Lernen und grenzenlose Kreativität vereint. Für uns war es ein voller Erfolg und wir freuen uns schon auf die nächste Spielrunde, wenn der Bauernhof mal wieder zur Ritterburg oder zum Weltraumbahnhof umfunktioniert wird! Egal ob kleine Baumeister:innen oder Tierfreund:innen – hier könnt ihr nichts falsch machen.