LEGO Bricktales (iOS) Test: Entspannendes LEGO-Bauen, mit Story garniert

Ein Adventure im LEGO-Universum soll es sein? Mit LEGO Bricktales kommt genau so etwas für Smartphone und Tablet!

Euer Einstieg in LEGO Bricktales

Die Geschichte des Spiels braucht nicht lange, um in Fahrt zu kommen. Schnell werdet ihr in die Welt von LEGO Bricktales eingeführt – ihr wacht auf und besucht euren Großvater. Diesem passiert ein kleines Malheur, das es zu lösen gilt, und dies fungiert gleichzeitig als Tutorial in die Spielmechaniken des Games. Wie es sich für ein ordentliches LEGO-Spiel gehört, bekommt ihr in einzelnen Herausforderungen eine bestimmte Anzahl an verschiedenen Steinen, um am Ende eine Lösung herbeizuführen. Das kann eine Brücke, der Nachbau eines Schalters oder einer Sicherung sein, oder auch ein unterstützendes Bauwerk, das sich dann in einer Simulation statisch beweisen muss.

Sowohl der Baubildschirm wie auch die Simulation via Roboter erinnern irgendwo an ein Bridge Constructor-Spiel, kein Wunder, wenn man bedenkt, dass das Team hinter exakt diesem Spiel für LEGO Bricktales verantwortlich ist. Schritt für Schritt werdet ihr an die einzelnen Baumechaniken herangeführt, und binnen Minuten versteht ihr es blind, sowohl Arbeitsfläche wie auch einzelne Steine zu drehen und flugs aufeinander zu setzen – wenn die Steuerung mitspielt. Nach wenigen Minuten steht euch nichts mehr dabei im Wege, die schön gestalteten Dioramen mit ihren fixen Kamera-Einstellungen à la Fantasian zu erkunden und den Menschen zu helfen. Alles für euren Großvater – hier ein Trailer für euch: