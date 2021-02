Legend of Mana: 4. Teil der Mana-Reihe erscheint erstmals in Europa

Gute Nachrichten für die Fans von Oldschool-JRPGs – Square Enix veröffentlicht im Sommer Legend of Mana mit neuen Upgrades, verbesserter Grafik und überarbeitetem Gameplay. Ab dem 24. Juni können wir in Europa zum ersten Mal Legend of Mana, den vierten Titel der Mana-Reihe erleben.

Worum geht’s?

Ihr übernehmt die Rolle des Protagonisten, der sich auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum begibt, den er in seinen Träumen gesehen hat. Doch als er die Weltkarte betritt, ist sie leer. Im Laufe des Abenteuers wird er besondere Artefakte sammeln, die auf der Karte platziert werden können, um Städte und Dungeons zum Leben zu erwecken. Ihr könnt, abhängig von euren Entscheidungen, auf unterschiedliche Weise in der Geschichte vorankommen und dadurch ein einzigartiges Spielerlebnis schaffen. Ihr werdet auf dieser Reise viele farbenfrohe Charaktere treffen, furchteinflößende Monster in Echtzeit bekämpfen und die weitläufige Welt Fa’Diel erkunden,

Verbesserungen im Überblick

Legend of Mana erscheint mit überarbeiteter Grafik, einem neu arrangierten Soundtrack und dem Minispiel „Ring-Ring-Land“, welches zum ersten Mal im Westen verfügbar sein wird.