Leaker-Behauptung: PS6 und die nächste Xbox kommen im Jahr 2027

Sowohl die PlayStation 6 als auch die nächste Xbox-Konsole sind laut zwei separaten Konten für eine Veröffentlichung im Jahr 2027 geplant.

Mehr zu den Aussagen

KeplerL2, ein Insider, der in der Vergangenheit genau über AMD-Hardware berichtet hat, behauptete in einem NeoGAF-Thread, dass Sony plant, die PS6 im Jahr 2027 zu veröffentlichen. Das macht aufgrund der bisherigen Veröffentlichungsstrategie, laut der immer alle sechs bis sieben Jahre eine neue Konsole auf den Markt gebracht wurde, auch Sinn. Davon ausgenommen sind natürlich die Mid-Gen-Refreshes wie PS3 Slim oder PS4 Pro. In einem Thread, in dem das jüngste Video von Sony und AMD diskutiert wurde, das die zukünftige Technologie erklärt, entstand eine Diskussion über Mark Cernys Behauptung, dass die neue Technologie „in ein paar Jahren auf eine zukünftige Konsole“ kommen würde. Als ein User behauptete, dass dies frühestens 2028 bedeutete, wenn es wörtlich genommen wurde, schlug ein anderer vor, dass Cernys Verwendung von „ein paar“ nicht unbedingt wörtlich genommen werden sollte und dass eine Veröffentlichung im Jahr 2027 möglich sein könnte.

KeplerL2 stimmte zu und sagte, dass eine Veröffentlichung für 2027 „nicht nur auf dem Tisch liegt, es sei der Plan, es sei denn, es kommt zu unerwarteten Verzögerungen“. Am selben Tag veröffentlichte der Hardware-Insider Moore’s Law is Dead [MLID] ein Video, das behauptet, die AMD Magnus APU zu zeigen, von der er sagt, dass sie Teil der Xbox-Konsole der nächsten Generation von Microsoft sein wird. Während er die Spezifikationen des Chips diskutierte, den er als billig für einen PC, aber teuer für eine Konsole beschreibt, betonte MLID mehrfach, dass die Konsole für eine Veröffentlichung im Jahr 2027 geplant ist. „Es zielt auf einen Start im Jahr 2027 ab“, sagte er. „Und ich möchte klarstellen, dass ich seit den letzten Xbox Magnus-Videos und RDNA 5-Videos, die ich veröffentlicht habe, aus noch mehr Quellen gehört habe, dass Microsoft hinter den Kulissen mit Partnern spricht und einfach offen sagt, dass 2027 der Start von Magnus ist.“