Leak vom Huawei P40 Pro gesichtet

Das Huawei P40 Pro ist laut Evan „Evleaks“ Blass enthüllt. Das Smartphone wird von ihm im Detail beschrieben – lest hier mehr!

Mehr über das Huawei P40 Pro

Laut Blass wird Huawei viel Keramik in diesem Gerät nutzen. Es scheint, als würden sowohl die Front als auch die Rückseite an den Kanten gebogen sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach dient dies der Haptik, und so sollte das Smartphone sehr angenehm in der Hand liegen. Ein kolossaler Kamera-Rücken soll ganze fünf Kameras beinhalten, namentlich wird Leica als Lieferant erwähnt.

Diese Einheit soll mit digitaler Hilfe einen 13x-Zoombereich abdecken können, und die Brennweite soll zwischen 18 und 240 mm liegen. An der Front findet man einen vollen Bildschirm mit einem Loch für zwei Selfie-Kameras. Es gibt keine Kopfhörerbuchse, aber dafür einen USB-C-Port. Wir müssen abwarten, ob das neue Gerät wie das Mate 30 Pro ohne Google-Services erscheint oder sich das Thema bereits gelegt hat…