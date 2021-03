League of Legends: Wild Rift Patch 2.2 bringt ARAM-Modus

Gute Nachrichten für die Fans der Mobile-Version von League of Legends – Jane „DjangoUnjaned“ Chen enthüllte in der neuen Patch Vorschau, dass wir uns auf ein Debüt des beliebten League of Legends Spielmodus ARAM (all random all mid) freuen dürfen.

League of Legends Wild Rift All random all mid

In diesem spaßig-chaotischen Spielmodus kämpfen alle auf einer eisigen Brücke mit dem jeweils eigenen Team aus fünf zufällig ausgewählten Champions gegen ein gleich zusammengestelltes Gegnerteam. Das Ziel bleibt gleich: Der Nexus des Gegnerteams muss zerstört werden. Alle SpielerInnen bekommen zufällig einen Champion aus dem eigenen verfügbaren Pool. Diesen Champion könnt ihr nochmals nachwürfeln lassen, falls er euch gar nicht gefällt. Und dann geht es auch schon los: statt 3 Lanes gibt es nur eine, auf der sich alle fünf Champions beider Teams treffen.

Hier die Vorstellung von DjangoUnjaned: