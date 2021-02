League of Legends Wild Rift Patch 2.1: Championsanpassungen im Überblick

Mit dem neuen Patch feiern nicht nur das Mondzodiak-Event und neue Champions ihr Debüt, auch für Altgediente gibt’s League of Legends Wild Rift Patch 2.1 Charakteranpassungen zu verkünden. So gibt’s für einige OP-Chars Nerfs und für andere einige Buffs, damit sie in der aktuellen Meta eine bessere Chance haben.

Veränderungen gibt es für Corki, Jarvan IV, Jax, Kai’sa, Kennen, Lee Sin, Tristana, Twisted Fate und Yasuo (die Champions sind nach dem Alphabet geordnet).

Corki

Corki performt momentan nicht als das tollkühne Fliegerass, das er eigentlich ist. Insbesondere im Hinblick auf seine Identität als Schützen-Magier. Wir gestalten sein Arsenal etwas zufriedenstellender.

(1) Phosphorbombe

AD-Skalierung: 0,5 zusätzlicher Angriffsschaden → 0,7 zusätzlicher Angriffsschaden

(3) Repetiergeschütz

Verringerung von Rüstung und Magieresistenz: 4/6/8/10 → 8/12/16/20

(Ult) Raketenwerfer

Grundschaden: 80/95/110 → 80/115/150

AD-Skalierung: 0,25 auf allen Rängen → 0,25/0,45/0,65

Grundschaden – Die Große: 160/190/220 → 160/230/300

AD-Skalierung – Die Große: 0,50 auf allen Rängen → 0,50/0,90/1,30

JARVAN IV

Jarvan ist schon seit einer Weile etwas schwach auf der Brust, also geben wir ihm ein paar Buffs, um ihn wieder zu einem würdigen Kämpfer zu machen.

Grundwerte

AD pro Stufe: 3,6 → 4,55

(P) Kriegerische Kadenz

Verursacht jetzt 20 Mindestschaden

(1) Drachenschlag

Größe der Trefferzone der Kombo von Drachenschlag zu Demacianische Standarte: 2 → 2,5

(Ult) Kataklysmus

Das Sprungtempo wurde angepasst: 0,4 Sek. → 0,25 Sek.

JAX

Jax hatte in Begegnungen, in denen er sich eigentlich durchsetzen sollte, einige Probleme. Wir stärken seinen Sprungschlag, damit er besonders gegen anfällige Fernkampf-Champions dominieren kann.

(1) Sprungschlag

Reichweite: 6 → 6,5

Abklingzeit: 9/8/7/6 Sek. → 7,5/7/6,5/6 Sek.

Schaden: 55/110/165/220 → 60/115/170/225

KAI’SA

Wir beheben einen Fehler, durch den Kai’Sa nicht so stark wie vorgesehen austeilen konnte.

(2) Leerenprojektile

Fügt dem getroffenen Ziel jetzt den vorgesehenen Schaden von Kaustische Wunden zu.

KENNEN

Die blitzende Ninja-Ratte ist gerade auf der Solo-Lane und als Burst-Magier zu stark. Also verpassen wir Kennen einen Rundumschlag.

Grundwerte

Grundwert für Angriffsschaden: 58 → 52

Lauftempo: 335 → 330

(2) Elektrische Welle

Abklingzeit: 12/10/8/6 Sek. → 15/12/9/6 Sek.

(3) Blitzartiger Ansturm

Grundschaden: 85/140/195/250 → 70/125/180/235

AP-Skalierung: 0,8 → 0,7

(Ult) Schneidender Mahlstrom

Grundschaden: 35/70/105 → 30/60/90

AP-Skalierung: 0,2 → 0,15

LEE SIN

Nach unseren letzten Änderungen konnte Schallwelle (1) manchmal ein Ziel nicht erreichen, das von Zorn des Drachen (Ult) zurückgestoßen wurde. Wir passen diese Kombo an, damit sie wieder zuverlässig eingesetzt werden kann. Das ist zwar eine kleine Schwächung für Lee Sin, aber abgesehen davon sind wir mit ihm sehr zufrieden.

(Ult) Zorn des Drachen

Reichweite des Rückstoßes: 7,5 → 6,75

TRISTANA

Tristanas Fähigkeiten fühlen sich ziemlich enttäuschend an und ihre Sprengladung (3) verursacht bei vollen Steigerungen im Moment nicht genug Schaden. Wir stärken alle ihre explosiven Fähigkeiten, damit sie mit anderen Bot-Lanern mithalten kann.

(1) Schnellfeuer

Angriffstempo: 30/50/70/90 % → 50/70/90/110 %

Dauer: 5 Sek. → 7 Sek.

(2) Raketensprung

Grundschaden: 60/130/200/270 → 85/155/225/295

(3) Sprengladung

Grundschaden – Passiv: 40/70/100/130 → 55/85/115/145

Grundschaden – Aktiv: 60/70/80/90 → 65/80/95/110

AD-Skalierung: 50/70/90/110 % zusätzlicher Angriffsschaden → 55/90/125/160 % zusätzlicher Angriffsschaden

TWISTED FATE

Besonders auf höheren Spielniveaus hinkte Twisted Fate in letzter Zeit etwas hinterher. In Zukunft wird es sich noch mehr auszahlen, die richtige Karte zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen.

(2) Zieh eine Karte

Blaue Karte – Manawiederherstellung: 50/65/80/95 → 60/90/120/150

Blaue Karte – AP-Skalierung: 0,5 → 0,8

Rote Karte – AP-Skalierung: 0,5 → 0,65

Goldene Karte – Betäubungsdauer: 1/1,25/1,5/1,75 Sek. → 1,25/1,5/1,75/2 Sek.

YASUO

Yasuos ultimative Fähigkeit fühlt sich gelegentlich mehr wie ein Windlöffel als ein Windschwert an. Aktuell dauert die Animation zu lange, also beschleunigen wir sie und erhöhen gleichzeitig den Schaden der Fähigkeit im späten Spiel.

(Ult) Windschwert

Grundschaden: 200/300/400 → 200/350/500

Dauer der Animation: 1,5 Sek. → 1,25 Sek.

Dauer des Hochschleuderns: 1,5 Sek. → 1,25 Sek.

Zur Einstimmung habe ich zum Abschluss für euch noch einen Mondzodiak-Event-Teaser-Trailer. Viel Spaß damit!