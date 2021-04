League of Legends-UT-Kollektion kommt am 17.5.2021

UNIQLO hat heute die neue League of Legends-UT (UNIQLO T-Shirt)-Kollektion angekündigt, die am 17. Mai 2021 weltweit veröffentlicht wird. Die Zusammenarbeit umfasst sechs einzigartige T-Shirts mit Designs, die von beliebten Champions (Charakteren) wie Jinx, ikonischen Spielelementen wie der Kluft der Beschwörer und den Poros und der weltberühmten Girlgroup K/DA inspiriert wurden.

Die T-Shirts werden 19,90 $ pro Stück kosten und in den Größen XXS–3XL erhältlich sein. Die „League of Legends“-UT-Kollektion wird weltweit auf der Webseite des Unternehmens und in den folgenden Ländern und Regionen auch in Läden verfügbar sein: Europa, USA, Australien, Kanada, China, Haiti, Hongkong, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Philippinen, Russland, Singapur, Taiwan und Thailand – solange der Vorrat reicht.

Die UT-Kollektion ist ein Teil des LifeWear-Konzepts von UNIQLO und umfasst eine große Anzahl an Ikonen der Popkultur aus aller Welt. Die Motive sollen die Individualität und die Stimmung der Trägerin oder des Trägers einfach und direkt zum Ausdruck bringen. Bis jetzt hat das Unternehmen für die Kollektion mit weltbekannten Marken wie MARVEL, Disney und anderen zusammengearbeitet.