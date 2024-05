League of Legends: Alles über das Hall of Legends-Event für Faker

Riot Games kündigt Hall of Legends-Eventpass und-Sammlungen an, die vom 12. Juni bis zum 8. Juli verfügbar sind. Dank Faker!

Mehr zu Hall of Legends

Die Goodies sind da, weil Riot Games die Aufnahme des legendären League of Legends-Spielers Faker in die Hall of Legends feiern. Diese Hall of Legends würdigt professionelle Spieler:innen für ihren bemerkenswerten Werdegang in League of Legends. Spieler:innen können durch spezielle Sammlungen und einen eigens entwickelten Pass am Event teilnehmen. Die erste Hall of Legends-Kollektion ehrt Faker und fängt die Essenz seiner bekanntesten Spielzüge, Champions und unvergesslichsten Momente ein. Ein Teil der im Zuge des Events generierten Einnahmen wird in das E-Sport-Ökosystem reinvestiert. Mitglieder der Hall of Legends und ihre Teams erhalten 30 % der Einnahmen aus dem Verkauf des Passes und der Kollektionen. Das Hall of Legends-Event umfasst drei verschiedene Sammlungen und einen umfassenden Pass.