Le Primore Hotel & Spa*****SUPERIOR: Neue Ikone der Exzellenz in Hévíz
Im Frühjahr 2025 wurde das heilende Ökosystem des Hévízer Sees, die sanften Wellen der Zala-Hügel und die schützende Umarmung des angrenzenden Sumpfgebiets um eine außergewöhnliche Dimension erweitert: Mit der Eröffnung des Le Primore Hotel & Spa ist Ungarn um ein Juwel reicher – ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, das Maßstäbe neu definiert.
Le Primore ist mehr als ein Hotel – es ist ein kraftvoller Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende, ein Ort der Erneuerung, an dem sich moderne Raffinesse und natürliche Ursprünglichkeit zu einer vollkommenen Form von Luxus vereinen. Hier werden Gäste nicht nur empfangen, sondern umsorgt. Sie finden einen Raum, um zur Ruhe zu kommen, sich neu zu entdecken – körperlich, geistig und emotional. Jeder Moment ist bewusst gestaltet. Jeder Service ein Versprechen. Jede Begegnung Ausdruck echter Gastfreundschaft.
Inmitten dieser faszinierenden Kulisse erhebt sich Le Primore wie ein neues Wahrzeichen. Hévíz ist nicht mehr nur ein Naturwunder – mit Le Primore wird es zur Destination der neuen Luxusgeneration.
Zahlen, Daten, Faken: Ein Monument des Premium-Tourismus
- 285 exklusive Zimmer & Suiten, darunter Penthouse-Suiten mit atemberaubender Aussicht
- 3,39 Hektar Grundstücksfläche am Rand eines geschützten Naturreservats
- Fast 11.500 m² Spa-Fläche mit eigener Thermalquelle und drei individuell konzipierten Saunawelten
- 7 Gastronomiekonzepte – vom Fine Dining bis zur Gaming Bar
- 300 neue Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte aus Hotellerie, Gastronomie & Spa
- 100 % ungarisches Eigentum
- Eröffnung: 15. Mai 2025
- Investitionsvolumen: 34 Milliarden Forint
Exklusiver Rückzugsort im Herzen Europas
Ungarn – reich an Geschichte, Thermalquellen und Gastfreundschaft – erhält mit Le Primore ein neues Aushängeschild. In Hévíz, dem Heimatort des größten natürlichen Thermalbadesees Europas, verschmelzen therapeutische Naturkräfte mit visionärer Hotellerie. Der vulkanische Ursprung des Sees, sein mineralienreiches Heilwasser und das außergewöhnliche Ökosystem machen ihn zu einem weltweiten Unikat.
Und Le Primore bringt dieses Naturerlebnis auf ein neues Level – ergänzt durch maßgeschneiderte Erlebnisse für Genießer:innen, Erholungssuchende und Familien.
Zimmer & Suiten – Wohnen als Kunstform
Das Zimmerkonzept von Le Primore ist ein stilvolles Bekenntnis zur Natur: von der Tierwelt des Sees inspiriert, in Materialwahl, Farbwelten und Designdetails übersetzt in moderne Eleganz.
Die Gäste logieren in:
- Premium-Doppelzimmern: Urban oder Nature
- Studios & Familiensuiten: Corner, Family Relax, Oasis
- Penthouse-Suiten: Royal, Prestige, Majestic – einzigartig auf dem ungarischen Markt
Jede Unterkunft bietet großzügigen Raum für Rückzug und Sinneserfahrung. Champagner zur Begrüßung ist ebenso selbstverständlich wie durchdachte Ausstattung auf höchstem Niveau. Hier ist Luxus nicht aufdringlich – sondern allgegenwärtig in seiner feinsten Form.
Spa & Wellbeing – Das Wasser des Lebens
Das Le Primore Eden Spa bietet eine unvergleichliche Spa-Welt, gespeist von einer eigenen Thermalquelle. Auf fast 11.500 m² entfaltet sich ein Wellnesskosmos, der auf heilender Natur und authentischer Verwöhnung basiert.
- Thermal- & Erlebnisbecken, Kinderbecken, Whirlpools und Schwimmzonen
- Drei Saunawelten:
- Family Sauna – textilfreundlich und generationsübergreifend
- Experienced Sauna – für intensive, textilfreie Rituale
- Lady Sauna – exklusiv für Frauen, diskret und entspannt
- Private Spa & Hamam – individuelle Programme und Paarrituale
- Mewali Balinese Spa – originale balinesische Behandlungen durch native Therapeut:innen
- Exklusive Pflegeprodukte: Omorovicza (Hévízer Ursprünge), erstmals in Ungarn: GAIA (UK)
- Medizinisches Spa: Hévízer Heilschlamm, Gewichtsbad, therapeutische Anwendungen
- Beauty & Care: Friseur, Maniküre, Pediküre
- Le Primore hebt Spa-Erlebnisse auf eine neue Ebene – regenerierend, berührend, inspirierend.
Gastronomie – Wo jeder Teller eine Geschichte erzählt
Feinschmecker:innen erleben im Le Primore eine kulinarische Reise auf höchstem Niveau:
- La Vie Gourmet-Restaurant – Signature-Menüs, Gastkoch-Events, saisonale Highlights unter Leitung von Küchenchef Attila Borda
- Le Restaurant – stilvolle Buffets mit regionalen und internationalen Klassikern
- Eden Bistro – leichte, frische Gerichte für Groß und Klein
- Bars: La Vie Bar, Lobby Bar, Sport Bar, Gaming Bar – jede mit eigenem Charakter
Ob Cocktail bei Sonnenuntergang oder Wine Pairing zum Degustationsmenü – Genuss ist hier gelebte Kultur.
Le Primore Play & Fun – Familienerlebnisse der Extraklasse
Das Luxus-Resort ist ein generationenverbindender Erlebnisraum – geschaffen für anspruchsvolle Familienurlauber:innen. Auf über 800 m² bietet das Hotel eine interaktive Abenteuerwelt mit:
- TAG-Challenge-Parcours
- Virtueller Kletterwand
- UV-Minigolf & VR-Raum
- Laser-Labyrinth
- Sissy Fox – interaktives Spielkonzept (Premiere in Ungarn)
- Gaming Bar, Shuffleboard, Air Hockey, Touchpad-Tisch
Für Kinder von 2–6 Jahren bietet der Minions-Raum mit Aufsicht altersgerechte Betreuung. Draußen wartet ein moderner Spielplatz. Und das Kids Spa mit separatem Indoor- & Outdoorpool macht Wasserspaß zum Highlight.
Der exklusive Tempel des Wohlbefindens schafft Raum für gemeinsame Erlebnisse – ohne dabei individuelle Bedürfnisse aus dem Blick zu verlieren.
Eine neue Dimension des Luxus ist angekommen
Le Primore Hotel & Spa ist mehr als ein Hotel – es ist ein Statement. Für bewussten Luxus. Für außergewöhnliche Architektur. Für Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Und für eine neue Balance zwischen Natur, Erholung und anspruchsvollem Lifestyle.
Hier entsteht kein Aufenthalt – sondern eine Erinnerungen, die bleiben. Für anspruchsvolle Gäste, die sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben.