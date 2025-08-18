Le Primore Hotel & Spa*****SUPERIOR: Neue Ikone der Exzellenz in Hévíz

Im Frühjahr 2025 wurde das heilende Ökosystem des Hévízer Sees, die sanften Wellen der Zala-Hügel und die schützende Umarmung des angrenzenden Sumpfgebiets um eine außergewöhnliche Dimension erweitert: Mit der Eröffnung des Le Primore Hotel & Spa ist Ungarn um ein Juwel reicher – ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, das Maßstäbe neu definiert. Le Primore ist mehr als ein Hotel – es ist ein kraftvoller Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende, ein Ort der Erneuerung, an dem sich moderne Raffinesse und natürliche Ursprünglichkeit zu einer vollkommenen Form von Luxus vereinen. Hier werden Gäste nicht nur empfangen, sondern umsorgt. Sie finden einen Raum, um zur Ruhe zu kommen, sich neu zu entdecken – körperlich, geistig und emotional. Jeder Moment ist bewusst gestaltet. Jeder Service ein Versprechen. Jede Begegnung Ausdruck echter Gastfreundschaft. Inmitten dieser faszinierenden Kulisse erhebt sich Le Primore wie ein neues Wahrzeichen. Hévíz ist nicht mehr nur ein Naturwunder – mit Le Primore wird es zur Destination der neuen Luxusgeneration.

Zahlen, Daten, Faken: Ein Monument des Premium-Tourismus 285 exklusive Zimmer & Suiten, darunter Penthouse-Suiten mit atemberaubender Aussicht

3,39 Hektar Grundstücksfläche am Rand eines geschützten Naturreservats

Fast 11.500 m² Spa-Fläche mit eigener Thermalquelle und drei individuell konzipierten Saunawelten

7 Gastronomiekonzepte – vom Fine Dining bis zur Gaming Bar

300 neue Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte aus Hotellerie, Gastronomie & Spa

100 % ungarisches Eigentum

Eröffnung: 15. Mai 2025

Investitionsvolumen: 34 Milliarden Forint Exklusiver Rückzugsort im Herzen Europas Ungarn – reich an Geschichte, Thermalquellen und Gastfreundschaft – erhält mit Le Primore ein neues Aushängeschild. In Hévíz, dem Heimatort des größten natürlichen Thermalbadesees Europas, verschmelzen therapeutische Naturkräfte mit visionärer Hotellerie. Der vulkanische Ursprung des Sees, sein mineralienreiches Heilwasser und das außergewöhnliche Ökosystem machen ihn zu einem weltweiten Unikat. Und Le Primore bringt dieses Naturerlebnis auf ein neues Level – ergänzt durch maßgeschneiderte Erlebnisse für Genießer:innen, Erholungssuchende und Familien. Zimmer & Suiten – Wohnen als Kunstform Das Zimmerkonzept von Le Primore ist ein stilvolles Bekenntnis zur Natur: von der Tierwelt des Sees inspiriert, in Materialwahl, Farbwelten und Designdetails übersetzt in moderne Eleganz. Die Gäste logieren in: Premium-Doppelzimmern: Urban oder Nature

Studios & Familiensuiten: Corner, Family Relax, Oasis

Penthouse-Suiten: Royal, Prestige, Majestic – einzigartig auf dem ungarischen Markt Jede Unterkunft bietet großzügigen Raum für Rückzug und Sinneserfahrung. Champagner zur Begrüßung ist ebenso selbstverständlich wie durchdachte Ausstattung auf höchstem Niveau. Hier ist Luxus nicht aufdringlich – sondern allgegenwärtig in seiner feinsten Form. Spa & Wellbeing – Das Wasser des Lebens Das Le Primore Eden Spa bietet eine unvergleichliche Spa-Welt, gespeist von einer eigenen Thermalquelle. Auf fast 11.500 m² entfaltet sich ein Wellnesskosmos, der auf heilender Natur und authentischer Verwöhnung basiert. Thermal- & Erlebnisbecken, Kinderbecken, Whirlpools und Schwimmzonen

Drei Saunawelten:

Family Sauna – textilfreundlich und generationsübergreifend

Experienced Sauna – für intensive, textilfreie Rituale

Lady Sauna – exklusiv für Frauen, diskret und entspannt

Private Spa & Hamam – individuelle Programme und Paarrituale

Mewali Balinese Spa – originale balinesische Behandlungen durch native Therapeut:innen

Exklusive Pflegeprodukte: Omorovicza (Hévízer Ursprünge), erstmals in Ungarn: GAIA (UK)

Medizinisches Spa: Hévízer Heilschlamm, Gewichtsbad, therapeutische Anwendungen

Beauty & Care: Friseur, Maniküre, Pediküre

Le Primore hebt Spa-Erlebnisse auf eine neue Ebene – regenerierend, berührend, inspirierend.

Gastronomie – Wo jeder Teller eine Geschichte erzählt Feinschmecker:innen erleben im Le Primore eine kulinarische Reise auf höchstem Niveau: La Vie Gourmet-Restaurant – Signature-Menüs, Gastkoch-Events, saisonale Highlights unter Leitung von Küchenchef Attila Borda

Le Restaurant – stilvolle Buffets mit regionalen und internationalen Klassikern

Eden Bistro – leichte, frische Gerichte für Groß und Klein

Bars: La Vie Bar, Lobby Bar, Sport Bar, Gaming Bar – jede mit eigenem Charakter Ob Cocktail bei Sonnenuntergang oder Wine Pairing zum Degustationsmenü – Genuss ist hier gelebte Kultur.