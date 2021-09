Landwirtschafts-Simulator 22: Crossplay-Multiplayer angekündigt

Entwickler und Publisher GIANTS Software kündigte mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 Crossplay-Feature einen plattformübergreifenden Multiplayer an. Somit können Fans der virtuellen Farming-Simulation – egal ob sie vom PC, der PlayStation oder der Xbox kommen, gemeinsam ihre Höfe bewirtschaften.

Der kommende Landwirtschafts-Simulator bietet grenzenlosen Mehrspieler-Spaß: Dank Crossplay bestellt ihr mit unterschiedlichen Systemen gemeinsam ihre Felder. Zur Veröffentlichung am 22. November 2021 für PC, Mac, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und Stadia erhalten Fans damit erstmals die Möglichkeit, plattformunabhängig am Spiel anderer teilzunehmen und gemeinsam die kreative Freiheit der kooperativen Landwirtschaft zu genießen.