Lamborghini – The Man Behind The Legend ab 6.4.2023 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans der PS-Kultmarke Lamborghini – Constantin Film bringt die Geschichte von Ferruccio Lamborghini am 6.4.2023 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Lamborghini – The Man Behind The Legend erscheint am 6.4.2023 auf DVD und Blu-ray.