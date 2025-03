Lästige Poolreinigung war gestern: Aiper Scuba X1 ist da

Der Poolreiniger von Aiper, der Scuba X1 mit Verbesserungen bei Hinderniserkennung, Navigation und Reinigung, ist ab sofort erhältlich.

Über den Aiper Scuba X1

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang ist mit dem Scuba X1 ab sofort das erste Modell der neuen Aiper Scuba X-Serie erhältlich. Der kabellose Reinigungsroboter erspart Poolbesitzern das aufwändige Säubern des Bodens, der Wände und der Wasserlinie und hilft ihnen so, das heimische Schwimmbecken optimal auf den ersten Badetag des Jahres vorzubereiten. Dabei überzeugt der Scuba X1 insbesondere durch seine optimierte Hinderniserkennung, intelligente Navigationstechnologie sowie verbesserte Reinigungsleistung. Das neueste Mitglied der Aiper Poolroboter-Familie ist speziell für die effiziente Reinigung von eingebauten Schwimmbecken bis zu einer Größe von 200 m² ausgelegt. Dass Aiper das kann, bewies der Hersteller bereits bei uns im Test vom Skimmer und vom Poolroboter!

Dabei punktet der Scuba X1 mit gleich mehreren optimierten Features. So hat Aiper dem intelligenten Roboter die sogenannte OmniSense-Technologie spendiert, die in Kombination mit neuen Ultraschall- statt Infrarotsensoren für eine schnellere und präzisere Hinderniserkennung sorgt. Des Weiteren hat dadurch die Aiper-eigene Navigationstechnologie WavePath ein Upgrade erfahren – denn der Scuba X1 ist für die Reinigung sämtlicher Beckenformen optimiert und wählt automatisch die effizienteste Route, um eine maximale Reinigungsabdeckung sicherzustellen. So ist auch das Befahren und Säubern von gebogenen Wänden sowie Plattformen problemlos möglich. Damit nicht genug, er bietet so ganz nebenbei auch mehr Power für eine noch gründlichere Reinigung.

Stark und zuverlässig

Um dabei selbst hartnäckige Ablagerungen und Schmutzpartikel zu entfernen, ist der neue Aiper Scuba X1 mit Doppelwalzenbürsten vorne und hinten sowie je zwei Antriebs- und Wasserauslassmotoren ausgestattet. Zudem bietet er eine Saugleistung von 420 Litern pro Minute und verfügt über eine vergrößerte Saugöffnung, was das Reinigungsergebnis einmal mehr optimiert. Des Weiteren hat Aiper die WaveLine-Technologie zur horizontalen Wasserlinienreinigung weiterentwickelt: So fährt der Scuba X1 nun höher die Wand hoch, während er sich horizontal an ihr entlanghangelt, um die Wasserlinie noch effektiver von Ablagerungen, wie Algen oder Kalk, zu befreien.

Wie von Aiper gewohnt kommt auch der neue Scuba X1 dabei dank integriertem 7.800-mAh-Akku komplett ohne Kabel aus. Eine volle Ladung ermöglicht bis zu drei Stunden Reinigungsleistung, sodass der Roboter in Einbaubecken mit bis zu 200 m² Fläche zuverlässig Sand, Kieselsteine, Blätter, Haare und andere Verunreinigungen aufsaugt. Die Schmutzpartikel selbst werden dabei im 5-Liter-Filterkorb gesammelt. Als besonders praktisch erweist sich die optionale App-Steuerung. So lassen sich über das Smartphone bequem der Reinigungsmodus wählen, die Reinigungszeit verfolgen sowie Wartungsbenachrichtigungen empfangen. Zudem warnt die App bei einem verstopften Filter, sodass der Nutzer direkt eingreifen kann. Nicht zuletzt stellen regelmäßige OTA-Updates sicher, dass das Gerät funktionsseitig auf dem neuesten Stand bleibt.

Ab sofort alles im Blick

Der Aiper Scuba X1 lässt sich auch mit der neuen Kommunikationsboje Aiper HydroComm Pro verbinden. Diese verfügt über ein integriertes Solarpanel und ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Wasserqualität. Dabei erfasst sie Werte wie Temperatur, pH-Wert, Redoxpotential (ORP), TDS (Total Dissolved Solids) und elektrische Leitfähigkeit (EC) und informiert den User per Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone, wenn Handlungsbedarf besteht. Der neue Scuba X1 ist ab sofort zu einer UVP von 1.499,- Euro erhältlich und wird mit einer praktischen Ladestation geliefert. Für Schnellentschlossene bietet Aiper zum Verkaufsstart 13 % Rabatt auf den neuen Poolreinigungsroboter. So ist er bis zum 24. März 2025 für 200,- Euro weniger und damit für 1.299,- Euro im Aiper-Onlineshop sowie bei Amazon erhältlich. Was sagt ihr dazu, wäre so ein Gerät etwas für euch?