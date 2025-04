La Maiena Meran Resort: Zwischen Dolomiten, Infinitypool & City-Flair

Südtiroler Wander-Eldorado trifft auf urbanen Lifestyle: Die traumhafte Lage des La Maiena Meran Resort, oberhalb von Meran, macht es möglich. Ein Trip in die pulsierende Kurstadt mit seinen Promenaden und edlen Shoppingadressen wird zum Erlebnis, bevor man im neuen Wellnessbereich des 5-Sterne-Resorts untertaucht.

Umgeben von Zypressen und Apfelhainen erheben sich im Hintergrund imposant die Dolomiten. Im La Maiena Meran Resort werden Südtiroler Herzlichkeit und City-Lifestyle zelebriert. Die Küche von Matthias Wenin sorgt für kreative Überraschungen und da Genuss nicht beim Dinner aufhört, gibt es zudem zahlreiche Wellness-Highlights.

Wellness mit Meranblick

Der neue Sensa-Spa begeistert mit einer Vielzahl an Relax-, Fitness- und Badeattraktionen sowohl Faulenzer:innen als auch Sauna-Fans und Schwimmer:innen: Inmitten von Olivenbäumen und Palmen im Infinitypool das malerische Südtiroler Panorama genießen oder im großzügigen Indoorpool abtauchen. Wer sich dem Saunieren intensiver widmen möchte, wird sich über eine finnische Sauna, eine Biosauna und ein Dampfbad freuen. In der Panorama-Sauna mit Blick über Meran laden die Saunameister:innen Brigitte und Gerhard zu täglichen Aufgüssen ein. Für den krönenden Abschluss sorgt das eiskalte Tauchbecken im Freien. Den schönsten Ausblick gibt’s auf der Sky Terrasse der Meran Lodge – erfrischende Drinks und Whirlpool inklusive.

Spitzenküche mit einem Hauch von Orient

Kulinarik und Weinkultur nehmen im La Maiena Meran Resort einen besonderen Stellenwert ein. Matthias Wenin, Executive Chef und kreatives Familienmitglied, prägt die alpin-mediterrane Küche mit orientalischen Einflüssen. So vielfältig wie Südtirol, sind auch die überraschenden Kreationen. Weinliebhaber finden eine Auswahl erstklassiger Südtiroler, italienischer und internationaler Weine.

Meran – Kurstadt mit mediterranem Flair

Nur wenige Kilometer vom 5-Sterne-Resort entfernt liegt Meran zu Füssen, das bequem mit der Lokalbahn erreichbar ist. In der Altstadt zwischen Vinschgauer und Bozner Pforte schmiegen sich die Häuser eng aneinander, entlang der Passerpromenade oder durch die romantischen Laubengänge lässt es sich flanieren, durch verwinkelte Hinterhöfe und die Friedensstraße Designerläden und traditionelle Geschäfte entdecken. Über den Tappeiner Weg zum Pulverturm nach oben, eröffnet sich ein herrlicher Ausblick auf den Meraner Talkessel, während man im botanischen Garten von Schloss Trauttmansdorff durch die Blütenpracht spaziert.

Hiker’s Heaven Meraner Land

Ob gemütlich oder sportlich, man befindet sich hier im Wanderparadies. Für Gäste ohne Gipfelkreuz-Ambitionen bieten sich etwa der Marlinger Waalweg, der farbenfrohe Tappeinerweg, der Sissiweg in Meran oder das autofreie Wandergebiet Vigiljoch mit dem malerischen Kirchlein, der Bärenbad-Alm und dem kleinen See „Schwarze Lacke“ an.

Für Challenge-Liebhaber:innen sind der Naturpark Texelgruppe, Meran 2000 und das Hirzer Wandergebiet ideal, wo etwa Routen zu den neun glasklaren Spronser Seen warten. Lohnenswert sind auch Ausflüge in die Dolomiten mit der Seceda, dem Plattkofel und dem Langkofel. Ein absolutes Highlight ist der wöchentliche Wandertag auf die eigene Almhütte – dem Flatscherhof auf 1.000 Metern Seehöhe.