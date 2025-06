Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bekommt im Juli ein Update

Capcom wird im Juli ein kostenloses Jubiläums-Update für Kunitsu-Gami: Path of the Goddess veröffentlichen. Futter für Retro-Taktik-Fans!

Zum Kunitsu-Gami: Path of the Goddess-Update

Dieses Update wird das ausrüstungsfähige „Mazo Talisman: Yashichi Waves“ hinzufügen, kündigte das Unternehmen an. Was meint Capcom damit? Wenn der Talisman ausgestattet ist, ändert er die Musik in bestimmten Situationen auf neue 8-Bit-Versionen. Das von der Kritik gefeierte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bringt sein elegantes Schwertspiel und seine strategische Action auf Nintendo Switch 2. Jetzt mit neuen Funktionen wie Maussteuerung und verschiedenen Spielmodi für Fernseher, Tabletop oder Handheld erhältlich, können wir den Kampf überall und überall hin mitnehmen. Das ist aber noch nicht alles, denn auch alle anderen dürfen sich freuen:

Der kostenlose Zusatzinhalt „Otherworldly Venture“ ist jetzt auch auf allen Plattformen verfügbar und lädt uns in ein mysteriöses neues Reich jenseits der Torii-Tore ein. Überlebt endlose Wellen von Seethe, passt die Strategie mit zufälligen Upgrades an und strebt auf einem sich ständig verändernden Schlachtfeld einen Highscore an. Im Juli feiert Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sein einjähriges Jubiläum mit einem Geschenk im Retro-Stil! Der „Yashichi Waves“ Mazo Talisman remixt ausgewählte Tracks der Musik des Spiels in einem kostenlosen Update in 8-Bit-Flair, um allen für die Unterstützung des Spiels zu danken.