Kulinarische Genüsse und edle Tropfen im traumhaften Badia Hill

In traumhafter Lage in den Dolomiten empfängt das Food & Boutique Hotel Badia Hill Fein-Geister von nah und fern, die gutes Essen und edle Getränke lieben. Es lohnt sich in jeder Hinsicht, diesem luxuriösen Rückzugsort einen Besuch abzustatten und Entspannung, Abenteuer und hochwertige Gastronomie bis ins kleinste Detail zu erleben.

Kulinarische Exzellenz ist das Signature des Badia Hill. Die Gastgeber Marco Verginer, Küchenchef, und Michaela Mair, Sommelière, geben hier ihrer Lebensphilosophie Raum und Zeit: Essen ist die Quelle des Glücks. Deshalb ist die Küche von 7.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, um alle kulinarischen Wünsche zu erfüllen. Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, gefolgt von einem leichten Mittagessen, einem Nachmittagssnack und einem Gourmet-Dinner. Im Winter erfreuen sich gemütliche Fondue-Abende großer Beliebtheit. Das Bistro Badia Hill bietet eine ungezwungene und einladende Atmosphäre, ideal für einen Abend zu zweit, mit Freund:innen oder der Familie. „Sharing” steht im Mittelpunkt des kulinarischen Erlebnisses mit Portionen, die ideal sind, um eine Vielzahl von Aromen zu genießen. Dazu wird ein Glas Wein gereicht, das die Sommelière Michaela ausgesucht hat. Das Ristorante Porcino ist das Herzstück des Hotels. Raffiniert und überraschend zelebriert das Restaurant den Steinpilz im Gourmetmenü des Küchenchefs Marco Verginer, ebenfalls begleitet von sorgfältig ausgewählten Weinen von Michaela. Eine kulinarische Reise, die die authentischen und kostbaren Aromen dieser seltenen und beliebten Delikatesse hervorhebt. Die Leidenschaft und Hingabe der beiden Hoteliere spiegelt sich in jedem Gericht und jedem Schluck Wein wider. Unvergessliche Genusserfahrungen sind im Badia Hill die besten Begleiter durch jeden einzelnen Urlaubstag. Von den besten Südtiroler Weinen bis hin zu den edelsten italienischen und internationalen Tropfen widmet sich Michaela mit viel Wissen dem besonderen önologischen Erlebnis für ihre Gäste. Weinliebhaber lassen sich bei einer Weinverkostung durch die Welt einzigartiger Geschmäcker und Aromen führen.

Rooftop Spa mit kulinarischen Extras

Der gute Geschmack geht im Badia Hill noch einen Schritt weiter. Er reicht bis ins Spa. Nüsse und Tee, ja die gibt es auch im Badia Hill. Hier wartet aber auch eine Spa-Bar mit exklusiven Cocktails, Gin & Tonic, Bieren und alkoholfreien Getränken darauf, die Stunden am Pool zu versüßen. Wenn sich der Gusto meldet, dann schmecken kleine Feinheiten, süß oder herzhaft – und auch dafür muss man das Spa nicht verlassen. Denn es ist viel zu schön im Roof Top Spa mit 360 Grad Blick. Von den Morgenstunden bis zum Sonnenuntergang lädt der beheizte Pool mit Blick auf den Sasso Santa Croce zum Entspannen ein. Biosauna und Dampfbad bieten Momente puren Wohlbefindens. Im Wellness-Wohnzimmer in ein bequemes Sofa sinken und ein Buch lesen, die großen Fenster geben den Blick auf die Dolomiten frei. Es ist schon ein besonderer Ort, der auf dem Rooftop des Badia Hill geschaffen wurde.

Am Tor zu Dolomiti Superski

Nur 300 Meter vom Badia Hill entfernt bietet der Skilift La Crusc direkten Zugang zu über 130 Kilometer gepflegten Pisten in ganz Alta Badia. Der hoteleigene Shuttle bringt die Skifahrer bequem dorthin. In den nahen Skigebieten Kronplatz, Gröden und Cortina finden Skibegeisterte noch mehr Möglichkeiten für abwechslungsreiche Skitage. Ein Highlight: Rund um das Sella-Massiv verläuft die bekannte Sellaronda mit atemberaubenden Ausblicken auf das UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten. Rodelbahnen und eindrucksvolle Schneeschuhwanderungen, Langlaufloipen und Skitouren – jeder findet seinen eigenen Weg, das Winterwunder rund um das Badia Hill zu genießen.

Stilvoll wohnen

33 Zimmer in fünf Kategorien verleihen dem Rückzugsort Badia Hill viel Stil. Wer Wert auf exklusive Details legt, wird begeistert sein. Ob hausgemachte Pralinen, Weinkühlschränke oder private Saunen und Whirlpools, das gewisse Etwas darf nicht fehlen. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon mit Blick auf die Dolomiten, der einen die Besonderheit dieses Ortes förmlich „vor Augen führt”. Michaela und Marco haben sich beim Arbeiten in einem Zwei Sterne Restaurant in Südtirol kennengelernt. Schnell war den beiden klar: „Aus uns kann was werden.” Und so haben sie 2022 ihren gemeinsamen Traum realisiert: Ein neues Hotel mitten in den Bergen, in dem sich (fast) alles um das Essen und Trinken dreht.