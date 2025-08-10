Krimml: Wo Wasser die Hauptrolle spielt und der Sommer in Bewegung gerät

Eingebettet in den Nationalpark Hohe Tauern, am Fuße der größten Wasserfälle Europas, liegt Krimml – ein Ort, an dem die Elemente den Ton angeben und Naturbegeisterte ebenso wie Erholungssuchende in ihren Bann ziehen. Die tosenden Wassermassen, die frische Gischt in der Luft und die majestätische Kulisse der Alpen: Hier entfaltet die Natur ihre volle Kraft – wild, ursprünglich und zugleich inspirierend.

Der Wasserfallweg führt über vier spektakuläre Kilometer entlang der Krimmler Wasserfälle bis ins naturbelassene Krimmler Achental. Unterwegs bieten Aussichtskanzeln eindrucksvolle Perspektiven auf das Schauspiel des fallenden Wassers. Ziel ist das traditionsreiche Krimmler Tauernhaus, eingebettet in Zirbenwälder und umgeben von saftigen Almböden – ein echtes Juwel in einer der beeindruckendsten Hochgebirgslandschaften Europas. Die ungezähmte Wildnis der Region entfaltet hier ihre ganze Faszination – ein Erlebnis, das Wandernde wie Naturfreund:innen gleichermaßen in den Bann zieht.

WasserWelten Krimml: Wenn das Wasser Geschichten erzählt

Nur einen Steinwurf von den Wasserfällen entfernt warten die WasserWelten Krimml – ein modernes Erlebniszentrum, das sich ganz dem Element Wasser verschrieben hat. Seit der Neugestaltung im Mai erwartet Besucher:innen ein interaktives Entdecken auf über 8.000 Quadratmetern. Im Aqua Szenarium, auf der Panoramaterrasse mit Blick auf die Wasserfälle oder im großzügigen Außenbereich steht Staunen, Spielen und Lernen im Mittelpunkt.

Wer das nasse Element lieber hautnah spüren will, taucht im Freischwimmbad Krimml ab oder paddelt auf dem Durlassboden-Stausee. Der sichelförmige See lockt im Sommer mit angenehmen 21 Grad und bietet Raum für Stand-Up-Paddler:innen, Kajakfahrer:innen und Tretbootfreund:innen.

Ein Highlight in lauen Sommernächten: die Wasserfestspiele Krimml. In dieser multisensorischen Show tanzen Wasserfontänen im Takt klassischer Musik, begleitet von Licht und Farben. In diesem Jahr schießt das Wasser im Rhythmus des Radetzkymarsches in den Himmel – ein Tribut an den 200. Geburtstag von Johann Strauß. Zwischen Mai und Oktober wird die Show täglich sechsmal aufgeführt.

Sommer-Aktivprogramm Krimml: Bewegung trifft Achtsamkeit

Das Krimmler Aktivprogramm lädt ein, Natur intensiver zu erleben – bewusst, achtsam und mit allen Sinnen. Ob bei Yoga-Wanderungen, Klangschalentherapien oder geführten Kräuterexkursionen: Hier verbinden sich Bewegung und Entspannung zu einem ganzheitlichen Sommererlebnis. Vorträge im Rahmen der Bewusst Gesund-Reihe beleuchten Themen wie Darmgesundheit, Allergien oder Atemwegserkrankungen – praxisnah und inspirierend.

Wer es sportlicher mag, schließt sich geführten Touren auf den Plattenkogel oder ins Wildgerlostal an, radelt ins Achental oder erkundet die Region mit dem E-Bike. Auch Kultur- und Genussliebhaber:innen kommen auf ihre Kosten: beim Krimmler Dorfmarkt, bei Freiluft-Filmabenden im FallKinoKrimml oder den Sommerkonzerten der Anton Wallner Musikkapelle.

Der Herbst kündigt sich mit einem weiteren Höhepunkt an: Am 20. September bringt das Bauernherbstfest Brauchtum, Handwerkskunst und Pinzgauer Spezialitäten auf die Straßen. Beim feierlichen Almabtrieb, traditionellen Tänzen und musikalischer Begleitung klingt der Sommer auf typisch österreichische Weise aus – lebendig, authentisch, unverfälscht.

Sommer-Highlights 2025 in Krimml

02.07.–03.09.25 – Dorfmarkt Krimml

07.07.–01.09.25 – FallKinoKrimml

20.09.25 – Bauernherbstfest mit Almabtrieb

05.10.25 – Krimmler Wasserfall-Lauf

12.10.25 – Wasserfall Ranggeln (bei Schönwetter)

Juli & August – jeden Freitag: Sommerkonzerte

Mehr Infos und alle Details unter: www.krimml.at