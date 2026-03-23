Kreativität auf 350° C: Gorenje und die GAFA Wien gestalten die Ausbildung von morgen

Kochen beginnt mit Neugier, und genau diesen Forschergeist könnt ihr jetzt an der Gastgewerbefachschule am Judenplatz (GAFA) in Wien noch intensiver ausleben. Durch eine neue Kooperation zwischen Gorenje und der Schule wird die Ausbildung der künftigen Gastronom:innen gezielt gefördert. Im Mittelpunkt steht dabei die Bereitstellung modernster Technik für den praxisnahen Unterricht, damit ihr handwerkliches Geschick direkt mit technologischem Know-how verknüpfen könnt.

Innovation im Backofen: In Rekordzeit zur perfekten Pizza

Das Herzstück dieser Zusammenarbeit ist der Gorenje PizzaPlus-Backofen. Mit Temperaturen von bis zu 350 °C dürft ihr erleben, wie Profi-Ergebnisse in nur drei Minuten und 30 Sekunden entstehen. Das Gerät dient euch im Unterricht als Werkzeug, um über den Tellerrand hinauszuschauen: Ihr könnt neue Rezeptideen entwickeln, altbekannte Klassiker mutig hinterfragen und die Pizza auf eine zeitgemäße, kreative Weise interpretieren. Für Gorenje-Geschäftsführer Andreas Kuzmits ist diese Investition in eure Ausbildung ein wesentlicher Beitrag zur Qualität der künftigen Gastronomie, indem innovative Technologie direkt auf praktische Anwendung trifft.