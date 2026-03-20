Kraftplatz über den Dingen: Ganzheitliche Selfcare im Hotel Goldener Berg

Viele Gäste erleben den Goldenen Berg als einen besonderen Platz. Nicht nur, weil er als Skihotel im Winter eine absolute Prime-Lage bietet und auch seinen Sommergästen pure, ungestörte Natur zu Füßen legt. Er ist ein Sehnsuchtsort 1.700 Meter hoch über den Dingen – ein Resonanzraum, der Berge, Architektur, Spiritualität, Wellness und bewussten Luxus verbindet. Und ein zweites Zuhause, in dem „alles kann, aber nichts muss“. Unter der Führung von Visionärin, Erdhüterin und Gastgeberin Daniela Pfefferkorn widmet sich das seit dem frühen 20. Jahrhundert als Hotel geführte Traditionshaus heute den Themen Selfcare und Longevity. Mit einer Philosophie, die ganzheitlich denkt und einem Konzept, das allumfassend darauf aufbaut. Weil eben nicht nur der lebendige Körper, sondern auch der klare Geist und die verbundene Seele zählen, wird man hier durch gezielte Unterstützung wieder sanft daran erinnert, wie sich Ganzsein anfühlt.

Sieben Grundkräfte & vielfältige „er-LEBENS-räume“

Sieben Grundkräfte bilden das Fundament der Philosophie im Goldenen Berg und prägen alles, was dieser Ort ist. Dazu gehört neben individueller Freiheit und qualitätvollen Begegnungen auch das ganzheitliche Wohlsein, das sich unter anderem im erst kürzlich stilvoll revitalisierten Alpin Spa manifestiert: Zwischen glasklarer Bergluft und wohltuendem Zirbenduft, der aus unterschiedlichen Saunen und Dampfbädern strömt, kommt man wieder in Kontakt mit sich selbst. Lechs längster Infinity Pool, gespeist mit frischem Wasser aus der Bergquelle, öffnet den Blick auf die umliegenden Gipfel. Weitblick kombiniert mit Inspiration schenken derweil auch die vielfältigen „er-LEBENS-räume“, quer über das Haus verteilt: für entspanntes Schwelgen in sorgfältig kuratierter Literatur, Rückzug für private Meetings oder angenehme Stille für spirituelle Retreats. Besondere Plätze, die nicht als isolierte Rückzugsräume, sondern als Teil eines größeren Ganzen verstanden werden – eines Ortes, der Gesundheit nicht inszeniert, sondern ermöglicht.

Goldener Genuss. Königlicher Schlaf.

Eine weitere Grundsäule im Goldenen Berg: der goldene Genuss. In gleich vier Restaurants zaubert haubenprämierte alpine Küche regionale Feinheiten auf den Tisch. Basisch, vegetarisch, vegan oder auch ketogen – weil jedem etwas anderes guttut. Regional, biologisch, mit Verantwortung bis ins Detail – weil Nachhaltigkeit hier in der Natur der Sache liegt. Schließlich rundet erholsamer Schlaf in natürlichen Zimmern und Suiten die körperliche Regeneration auf Zirbe gebettet ab. „Auf dem Goldenen Berg geht es darum, dem eigenen Sein wieder Raum zu geben, sich selbst zu regulieren und zu heilen.“ In guter Begleitung oder ganz für sich. Und immer in Resonanz mit dem, was stärkt, nährt und trägt.

Außen: ein Kraftplatz in den Bergen

Als Skihotel mit absoluter Prime-Lage in einem der umfangreichsten Skigebiete Österreichs lockt der Goldene Berg seit jeher Wintersportler auf seine große Sonnenterrasse. Vollendetes Ski-in & Ski-out Vergnügen, Schneesicherheit und über 300 Pistenkilometer machen den Winterurlaub hier zu einem besonderen Erlebnis. Aber auch im Sommer lohnt ein Ausflug an den Fuß von Omeshorn, Rüfikopf und Co.: Was dann zählt ist die Ruhe und das Auftanken im Einklang mit der Natur. Sich wieder spüren beim Wandern, Alpenbaden, Golfen oder Biken – direkt von der Hoteltür weg. Weil kaum etwas so viel Lebensenergie schenkt wie die Kraft des Berges. Und man genau davon auf dem Goldenen Energieberg so wunderbar profitieren kann.

Innen: Klarheit, Verbundenheit & pure Lebenskraft

Unter dem Schirm der „Holistic Selfcare“ widmet man sich während eines Aufenthalts im Goldenen Berg letztlich auch dem, was im Innen passiert: Um wieder ganz in die eigene Kraft zu kommen, bietet Daniela Pfefferkorn als ausgebildete Energiemedizinerin und Schamanin gemeinsam mit ihren Wegbegleitern – Coaches, Yogis, Therapeut:innen – unterstützende Behandlungen und Beratungen an: Individuell auf jeden Gast zugeschnitten und aufbauend auf dem Daniela Pfefferkorn Prinzip helfen sie dabei, Gedanken zu ordnen, Belastendes loszulassen und wieder in den Fluss zu kommen. „Wir sehen Tradition als Entwicklung und denken den klassischen Gastgeber-Gedanken weiter. Durch tiefen Schlaf, nährende Küche, bewusste Bewegung und innere Reinigung finden wir zurück zu uns selbst“. Für eine Auszeit, die weit über kurzfristiges Wohlgefühl hinausgeht und dem Menschen genau das gibt, was er im Moment braucht.