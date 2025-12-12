KRAFTON stellt NO LAW vor: Cyber-Noir-Shooter-RPG von den Macher:innen von „The Ascent“

KRAFTON hat NO LAW enthüllt, ein Open-World-Shooter-RPG in der Ego-Perspektive, das in der düsteren Cyber-Noir-Stadt Port Desire spielt. Das Spiel wird von Neon Giant, dem schwedischen Studio hinter The Ascent, entwickelt und wurde während der The Game Awards 2025 mit einem Trailer vorgestellt. Das Spiel wird derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Grey Harker, einem ehemaligen Militärveteranen, der eigentlich ein friedliches Leben mit seinen Pflanzen führen wollte. Doch als seine Ruhe gewaltsam zerstört wird, muss Harker seine Geheimagent:innen-Instinkte und seine Ausrüstung nutzen, um sich das Gestohlene zurückzuholen und sich der Stadt zu stellen, die ihm Unrecht getan hat. Port Desire ist ein weitläufiger Hafen, der von Neonlicht und Schmutz statt von Regeln geprägt ist. Die Stadt ist ein Zentrum des Überflusses, überfüllt mit bunten Charakter:innen, deren Motive so undurchsichtig sind wie die vernebelte Luft der Skyline. Von den Dachgärten bis zu den untersten Gassen ist jeder Zentimeter von Port Desire lebendig, reaktiv und wartet darauf, durch eure Entscheidungen geprägt zu werden.