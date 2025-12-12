KRAFTON stellt NO LAW vor: Cyber-Noir-Shooter-RPG von den Macher:innen von „The Ascent“
KRAFTON hat NO LAW enthüllt, ein Open-World-Shooter-RPG in der Ego-Perspektive, das in der düsteren Cyber-Noir-Stadt Port Desire spielt. Das Spiel wird von Neon Giant, dem schwedischen Studio hinter The Ascent, entwickelt und wurde während der The Game Awards 2025 mit einem Trailer vorgestellt. Das Spiel wird derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt.
Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Grey Harker, einem ehemaligen Militärveteranen, der eigentlich ein friedliches Leben mit seinen Pflanzen führen wollte. Doch als seine Ruhe gewaltsam zerstört wird, muss Harker seine Geheimagent:innen-Instinkte und seine Ausrüstung nutzen, um sich das Gestohlene zurückzuholen und sich der Stadt zu stellen, die ihm Unrecht getan hat. Port Desire ist ein weitläufiger Hafen, der von Neonlicht und Schmutz statt von Regeln geprägt ist. Die Stadt ist ein Zentrum des Überflusses, überfüllt mit bunten Charakter:innen, deren Motive so undurchsichtig sind wie die vernebelte Luft der Skyline. Von den Dachgärten bis zu den untersten Gassen ist jeder Zentimeter von Port Desire lebendig, reaktiv und wartet darauf, durch eure Entscheidungen geprägt zu werden.
Eure Entscheidungen zählen
Jede Entscheidung hat Gewicht, egal ob ihr einem:einer Freund:in in Not helft oder einen Feind in den ewigen Schlaf schickt. Ihr könnt den taktischen Weg durch die Schatten wählen oder Chaos in offenen Kämpfen entfesseln. Doch Vorsicht: Selbst in einer Stadt ohne Gesetze haben Handlungen Konsequenzen. Jeder Spieldurchgang offenbart neue Möglichkeiten, Verbündete und Ergebnisse, was NO LAW zu einem immersiven Shooter macht, der sich ebenso durch seine Geschichte und Moral wie durch seine Feuerkraft auszeichnet.
Basierend auf der Unreal Engine 5 verbindet das Game brutale First-Person-Kämpfe mit umfassender Spieler:innen-Freiheit. Ob ihr Präzision, Heimlichkeit oder Zerstörung bevorzugt – die Wahl eurer Herangehensweise bestimmt das Spielerlebnis. Ihr könnt fortschrittliche militärische Upgrades meistern, mit Sci-Fi-Werkzeugen und vertikalen Bewegungen experimentieren und jede Mission in eine persönliche Geschichte voller Rache, Konsequenzen und Überleben verwandeln.
„NO LAW ist für uns als Studio der nächste Schritt“, so Claës af Burén, Managing Director von Neon Giant. „Dieses neue Projekt nutzt alles, was wir gelernt haben, und wendet es auf eine völlig andere Art von Spiel an – eines, das größer, reaktiver und persönlicher ist als alles, was wir bisher gemacht haben.“