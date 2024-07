Bandai Namco gamescom 2024 Line-up mit u.a. mit Dragon Ball: Sparking! Zero

Ihr wollt gerne vorab euren gamescom-Besuch planen und euch einen Überblick verschaffen, dann hilft euch vielleicht die folgende Meldung – In Hall 6 beim Stand A20 könnt ihr euch über das folgende Bandai Namco gamescom 2024 Line-Up freuen.

Bandai Namco gamescom 2024 Line-up im Überblick

DRAGON BALL: Sparking! ZERO bringt das Gameplay der beliebten Budokai Tenkaichi-Reihe auf ein neues Level. Spielende können für die Kämpfe aus verschiedenen, bekannten Charakteren wählen, von denen jeder eigene Signature Moves, Transformationen und Techniken bietet. Dragon Ball: Sparking! Zero erscheint am 11. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Little Nightmares 3, der neuste Teil der atmosphärischen Adventure-Game-Reihe, wartet mit einer neuen, mysteriösen Geschichte auf. Spielende helfen den beiden Freunden Low & Alone, die in der Spirale gefangen sind, einem Füllhorn an verstörenden Orten. Um in dieser gefährlichen Welt aus Illusionen überleben und einer noch größeren Bedrohung entkommen zu können, müssen die beiden zusammenarbeiten (im Online-Ko-op-Modus oder allein mit einer KI-Begleitung). Little Nightmares 3 erscheint 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

In Unknown 9: Awakening schlüpfen Spielende in die Rolle der Quaestorin Haroona, die mit der Gabe geboren wurde, in den Bruch zu reisen – eine mysteriöse Dimension, die sich mit der unseren überschneidet. Es gilt, Haroonas einzigartige Verbindung zum Bruch zu meistern und die Menschheit vor den Aufsteigern zu beschützen, einer gefährlichen Fraktion die versucht den Bruch zu kontrollieren und zu nutzen, um das Schicksal der Menschen zu verändern. Ab Herbst 2024 ist Unknown 9: Awakening für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (via Steam) erhältlich.