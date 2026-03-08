Kräftig sparen zum Saisonstart: Die Amazon Frühlingsangebote kehren zurück

Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 10. März könnt ihr euch auf eine großzügige Rabattaktion freuen. Bis zum 16. März stehen über eine Million Angebote mit Preisnachlässen von bis zu 45 % bereit. Ob ihr euer Zuhause neu gestalten, die Garderobe auffrischen oder euch mit Sport- und Outdoorequipment für die warme Jahreszeit ausrüsten wollt – die Auswahl deckt alle wichtigen Kategorien ab.

Was euch bei der Aktionswoche erwartet

Die Angebote starten offiziell am 10. März um Mitternacht und laufen bis zum späten Abend des 16. März. Dabei dürft ihr mit Rabatten in folgenden Bereichen rechnen:

Produkte des täglichen Bedarfs: Artikel aus Haushalt, Drogerie und Wellness sind stark reduziert.

Amazon Marken & Geräte: Eigenmarken sowie Technik-Highlights wie Echo, Kindle oder Fire TV erhaltet ihr zu Sonderkonditionen.

Österreichische Top-Marken: Mit dabei sind lokale Namen wie Red Bull, Swarovski, Giesswein und viele mehr.

Retourenkauf & Warehouse: Auf retournierte Produkte gibt es pauschal 10 % Rabatt, am ersten Tag sogar 20 %.

Entertainment: Ihr könnt euch drei Monate kostenlosen Zugang zu Amazon Music Unlimited oder zwei Monate Kindle Unlimited sichern.

Smarte Funktionen für eure Schnäppchenjagd

Damit ihr bei der Fülle an Deals nicht den Überblick verliert, könnt ihr verschiedene Tools nutzen. Mit der Wunschlisten-Benachrichtigung werdet ihr sofort informiert, wenn eure Favoriten im Preis fallen. Der KI-Einkaufsassistent Rufus unterstützt euch zudem dabei, gezielte Fragen zu Produkten zu stellen, während ihr mit Amazon Lens einfach per Foto nach passenden Angeboten suchen dürft.

Schnelle Lieferung für den Frühjahrsputz

Besonders wenn ihr Ordnung in Haus und Garten bringen wollt, zählt oft die Zeit. Beliebte Marken wie Gardena oder Swiffer sind Teil der Aktion. Prime-Mitglieder unter euch profitieren wie gewohnt von der schnellen Lieferung am nächsten Tag, damit ihr direkt mit euren Projekten starten könnt. Parallel zum Shopping-Event dürft ihr euch zudem auf neue Unterhaltung freuen: Ab dem 9. März stehen die ersten Folgen des Reality-Formats „The 50“ bei Prime Video bereit.

Insgesamt zeigt die aktuelle Marktlage, dass viele von euch gezielt auf solche Deal-Events warten, um geplante Anschaffungen günstiger zu tätigen. Die Frühlingsangebote bieten hierfür die passende Gelegenheit in Österreich sowie in vielen weiteren europäischen Ländern.