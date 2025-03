Kräftereich Steiermark Saisoneröffnung & Osternestsuche 2025

Die Steiermark, auch als „Grünes Herz Österreichs“ bekannt, bietet nicht nur eine malerische Landschaft und eine reiche Kultur, sondern auch einzigartige Möglichkeiten zur Entspannung und Regeneration. Ein Ort, an dem Körper und Geist in Einklang kommen können, ist das Kräftereich Steiermark. Hier dreht sich alles um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden – mit einem klaren Fokus auf natürliche Heilmethoden, Kräuteranwendungen und nachhaltigen Tourismus.

Der Ursprung des Kräftereichs

Das Kräftereich Steiermark ist eine Region, die ihre Besucher:innen in die Welt der Kräuter und natürlichen Heilmittel eintauchen lässt. Die Region ist reich an traditionellen Kräuterwissen und uralten Heilmethoden. Zahlreiche Kräuterbäuer:innen und Heilpraktiker:innen bieten hier ihre Expertise an, um den Gäst:innen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Das Angebot reicht von Kräuterwanderungen über Kräuterkochkurse bis hin zu entspannenden Kräuterbädern, die auf jahrhundertelanger Erfahrung basieren.

Die Saisoneröffnung 2025: Ein frischer Start in den Frühling

Jedes Jahr begrüßt das Kräftereich Steiermark seine Gäst:innen mit einer großen Saisoneröffnung, die den Frühling feierlich einläutet. Die Saisoneröffnung 2025 verspricht ein besonderes Highlight zu werden, mit einer Vielzahl an Veranstaltungen, die sowohl für Naturfreund:innen als auch für Wellness-Enthusiast:innen attraktiv sind. Im Mittelpunkt stehen die Kräuter, die zu dieser Jahreszeit in voller Blüte stehen, sowie vielfältige Programme, die den Frühling auf eine gesunde und nachhaltige Weise begrüßen.

Besucher:innen können an geführten Kräuterwanderungen teilnehmen, bei denen die regionalen Heilpflanzen und ihre Anwendungen erklärt werden. Zusätzlich werden Workshops angeboten, in denen man lernt, wie man Kräutertees, Salben oder Öle selbst herstellt – perfekte Souvenirs für den Heimweg. Das besondere Highlight ist der Kräutermarkt, bei dem lokale Produzent:innen ihre Produkte vorstellen und zum Verkauf anbieten.