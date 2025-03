Kräftereich St. Jakob im Walde Saisoneröffnung & Osternestsuche 2025

Die Steiermark, auch als „Grünes Herz Österreichs“ bekannt, bietet nicht nur eine malerische Landschaft und eine reiche Kultur, sondern auch einzigartige Möglichkeiten zur Entspannung und Regeneration. Ein Ort, an dem Körper und Geist in Einklang kommen können, ist das Kräftereich Steiermark. Hier dreht sich alles um das Thema Kraft und damit verbunden Gesundheit sowie Wohlbefinden. Das Kräftereich ist eine Ausstellung in der Oststeiermark (Joglland-Waldheimat), die ihre Besucher:innen in die Welt der Kräfte eintauchen lässt.

Die Saisoneröffnung 2025: Ein frischer Start in den Frühling

Jedes Jahr begrüßt das Kräftereich Steiermark seine Gäst:innen mit einer großen Saisoneröffnung, die den Frühling feierlich einläutet. Die Saisoneröffnung 2025 verspricht ein besonderes Highlight zu werden. Besucher:innen dürfen sich auf ein spannendes Programm, interessante Vorträge und Workshops und natürlich ganz viele kräftereiche Erlebnisse.