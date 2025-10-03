KPop Demon Hunters kommt nun auch ins Fortnite-Game
KPop Demon Hunters, die Top-Film- und Musik-Sensation auf Netflix, ist die neueste IP, die sich in Fortnite ein Stelldichein gibt.
KPop Demon Hunters x Fortnite
Verschiedene Skins für HUNTR/X-Bandmitglieder Rumi, Mira und Zoey sind ab heute im Fortnite Shop erhältlich, sowie verschiedene Accessoires und Emotes, die vom Netflix-Film inspiriert sind. Sie sind auch als Lego-Minifiguren erhältlich, um sie in den verschiedenen Lego-Fortnite-Modi des Spiels zu verwenden. Ihre Ankunft markiert auch die Rückkehr des Horde Rush-Modus, der jetzt als Demon Rush überarbeitet wurde. Der Modus bleibt für den nächsten Monat aktiv und endet am 1. November. „Rekrutiere Rumi, Mira oder Zoey, während du gegen endlose Wellen von gesichtslosen Dämonen kämpfst, während du zwischen jeder Überlebensphase auch von KPop-Dämonenjägern inspirierte Vergünstigungen lädst“, heißt es in der Beschreibung des Modus.
Neben dem neuen Modus können die Fans Quests von Rumi, Mira und Zoey in den Modi Battle Royale und Blitz abschließen und neue Gegenstände verdienen, darunter Rumis Schwert und Miras würziges Ramyeon. Fortnite-Creatoren werden auch in der Lage sein, ihre eigenen KPop Demon Hunters-Spiele zu erstellen. Epic Games vergibt keine Veröffentlichung von KPop Demon Hunters-Assets, was bedeutet, dass Creatoren jetzt mit dem Aufbau beginnen können, mit Zugang zu filminspirierten Assets, Gameplay-Gegenständen, Dämonenfeinden und HUNTR/X-NPCs. „Ob es sich um das Durchschlagen von Feinde mit Rumis Empowered Sword oder das Orchestrieren von KPop-Straßen-Showdowns handelt, Fans können Nahkampf-fokussierte Inseln bauen oder ihre bestehenden Inseln neu mischen“, sagt Epic.