KPop Demon Hunters kommt nun auch ins Fortnite-Game

KPop Demon Hunters, die Top-Film- und Musik-Sensation auf Netflix, ist die neueste IP, die sich in Fortnite ein Stelldichein gibt.

KPop Demon Hunters x Fortnite

Verschiedene Skins für HUNTR/X-Bandmitglieder Rumi, Mira und Zoey sind ab heute im Fortnite Shop erhältlich, sowie verschiedene Accessoires und Emotes, die vom Netflix-Film inspiriert sind. Sie sind auch als Lego-Minifiguren erhältlich, um sie in den verschiedenen Lego-Fortnite-Modi des Spiels zu verwenden. Ihre Ankunft markiert auch die Rückkehr des Horde Rush-Modus, der jetzt als Demon Rush überarbeitet wurde. Der Modus bleibt für den nächsten Monat aktiv und endet am 1. November. „Rekrutiere Rumi, Mira oder Zoey, während du gegen endlose Wellen von gesichtslosen Dämonen kämpfst, während du zwischen jeder Überlebensphase auch von KPop-Dämonenjägern inspirierte Vergünstigungen lädst“, heißt es in der Beschreibung des Modus.