Kostenloses Remnant: From the Ashes Next-Gen Upgrade beschert euch 60fps

Perfect World Entertainment und Gunfire Games geben bekannt, dass ein kostenloses Remnant: From the Ashes Next-Gen Upgrade in den Startlöchern steht. Mit diesem Upgrade könnt ihr jetzt den Survival-Action-Shooter in 4K-Auflösung bei 30 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X spielen und 60 FPS (von 30 FPS) bei 1080p-Auflösung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erreichen. Der Patch verbessert auch die Ladezeiten, sodass ihr das Remnant-Multiversum schneller als zuvor erkunden können.