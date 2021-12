Kostenloses Dice Legacy A Storm is Coming Update erscheint am 21.12.2021

Es ist kaum zu glauben aber in wenigen Tagen steht das Weihnachtsfest vor der Türe – passend dazu legt euch Ravenscourt mit dem Dice Legacy A Storm is Coming ein kostenloses Update unter den Weihnachtsbaum. Das neue kostenlose Update wird für PC-Spieler ab dem 21. Dezember um 17 Uhr verfügbar sein und folgt in Kürze auch für Nintendo Switch. Das Update beinhaltet ein komplett neues Wetter-System. 16 verschiedene Wetterbedingungen werden auch erfahrene Spieler vor neue Herausforderungen stellen. Diese Wetterphänomene, die von Dürren bis zu starken Regenfällen reichen, werden zu Beginn einer Saison vorhergesagt und bringen verschiedene Effekte mit sich, die die Situation verbessern oder erschweren können.