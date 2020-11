Kostenlose Multiplayer-Version SpellForce 3 Versus ab 3.11.2020 erhältlich

Die SpellForce-Reihe bekommt mit SpellForce 3 Versus am 3.11.2020 einen kostenlosen Mulitplayer-Modus, die es euch erlaubt, euch im neuen Ranked Multiplayer Modus mit anderen SpielerInnen zu messen oder in Gefechten gegen die KI ihre Strategien austesten können.

In SpellForce 3 Versus stehen Menschen, Orks und Elfen als spielbare Völker bereit, beim ersten Spielstart wird das Volk zufällig ausgewählt – einmal ein Elf, immer ein Elf! Im Multiplayer-Modus kämpfen übrigens auch SpielerInnen aus Fallen God oder Soul Harvest mit, sodass es eine große SpellForce-3-Multiplayer-Spielerschaft gibt. Versus kommt übrigens ohne Microtransaktionen, ohne Werbung oder sonstigen typsichen Free2Play-Schabernack daher. Nur wer alle 6 Völker oder die Einzelspieler-Kampagnen aus SpellForce 3, SpellForce 3: Soul Havest oder SpellForce 3: Fallen God spielen will, muss diese erwerben. In dieser übersichtlichen Grafik zeigen wir, was wo drin steckt:

Mit dem Multiplayer-Upgrade-Pack können alle Völker von SpellForce 3 für Multiplayer- und Skirmish-Modus freigeschaltet werden. Dann entfällt auch die zufällige Zuweisung eines Volker. Orks, Trolle, Menschen, Elfen, Zwerge und Dunkelelfen sind dann spielbar. Das Paket kostet einmalig 14,99 €.