Kostenlose Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise Demo erhältlich

Ran an den Speck heißt es noch vor dem Weihnachtsbraten mit Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise auf der Nintendo Switch – das Fitness-Spiel, das am 4. Dezember erscheint, kann nun von euch in der kostenlosen Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise Demo-Version ausprobiert werden.

Ob ihr eine Gerade oder einen Aufwärtshaken schlagt, in Deckung geht oder ausweicht: Ihr sammelt Punkte, indem ihr verschiedene Boxbewegungen im richtigen Rhythmus ausführt. In der Demo stehen hierfür drei Songs zur Auswahl – in der Vollversion sind es 23 Titel. Im Modus Tages-Workout könnt ihr ein tägliches Workout unter Anleitung absolvieren, im Modus Freies Training eure eigenen Übungseinheiten gestalten. Die sechs TrainerInnen aus dem Vorgängertitel Fitness Boxing sind wieder mit von der Partie. Zusätzlich steigen drei neue SparringspartnerInnen in den Ring. Und wenn sich zwei FreundInnen oder Familienmitglieder die Joy-Con teilen, können sie gemeinsam trainieren – auch in der Demoversion.