Kostenlose BLUE REFLECTION: Second Light Demo ab sofort erhältlich

KOEI TECMO und die Gust Studios veröffentlichen eine kostenlose BLUE REFLECTION: Second Light Demo, die ab sofort für Switch und PS4 erhältlich ist. Das Game erscheint am 9. November für Nintendo Switch, PlayStation 4 und digital auf Steam erscheint.

BLUE REFLECTION: Second Light folgt den drei Schülern – Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjou – auf ihrem Abenteuer. Die drei Mädchen verschlägt es in eine mysteriöse, schwebende Akademie, in der sich nach Hinweisen suchen, um ihren Weg nach Hause wiederzufinden. Die Mädchen haben keinerlei Erinnerungen an ihr vorheriges Leben – einzig allein ihre Namen sind ihnen im Gedächtnis geblieben. In der Testversion können die Spieler bereits in die Story reinschnuppern und den Prolog sowie eine Story-Demo selbst spielen. Dort folgen sie Aos Reise von Beginn an, die in der traumähnlichen Welt aufwacht. Die Testversion lässt bereits die Grundlagen des Spiel erlernen, beispielsweise das Crafting, die Erkundung und das Kampfsystem. Fans, die den Prolog abschließen, erhalten einen Bonus für die Vollversion: Das „Bunny-Head-Accesory“ und das Fragment „Preparing for the Unknown“.