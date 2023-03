Kostenlose Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Demo ab sofort verfügbar

Ab dem 17. März wird es magisch, wenn Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon für Nintendo Switch erscheint. Wer schon jetzt einen ersten Blick in das außergewöhnliche Abenteuer im Bilderbuchstil werfen möchte, kann ab heute die kostenlose Demo-Version aus dem Nintendo eShop herunterladen und die ersten Kapitel erleben. Und wer Gefallen an der zauberhaften Geschichte der jungen Hexe gefunden hat, kann seinen Fortschritt später in die Vollversion übertragen.

Worum geht’s im Spiel?

Lange bevor sie unter dem Namen Bayonetta bekannt wurde, schlug Cereza, eine junge und schüchterne Hexenschülerin, alle Warnungen in den Wind und begab sich in den trügerischen Wald von Avalon. Und wie jede erzählenswerte Geschichte hält auch diese Lektionen über den Wert von Zusammenarbeit parat. So kommt es, dass Cereza und ihr Dämon Cheshire ihre Kräfte vereinen, um gemeinsam Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen, damit sie schlussendlich den schier undurchdringlichen Wald hinter sich lassen können.

Mit dem linken Joy-Con steuern die Spieler:innen Cereza und setzen ihre Magie ein, während der rechte Joy-Con Cheshires dämonische Macht entfesselt. So steuern sie das ungleiche Duo durch prächtig illustrierte und wie von Hand gezeichnete Umgebungen im Stil eines Bilderbuchs.

Damit sowohl erfahrene Bayonetta-Fans als auch Neueinsteiger:innen die Reise bestehen, können sie das Abenteuer mit zahlreichen Spieleinstellungen an ihren Spielstil anpassen. So können sie etwa die Stärke der Gegner, den erlittenen Schatten oder die Knopfbelegung ihren Vorlieben entsprechend einstellen.

Cerezas magische Geschichte beginnt am 17. März auf Nintendo Switch. Mit der kostenlosen Demo können sich die Spieler:innen schon jetzt in den ersten Kapiteln von Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon verzaubern lassen.